Live. Les dernière rumeurs, les officialisations 16/9
Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct !
OFFICIEL : le Standard prolonge le contrat de l'un de ses attaquants jusqu'en 2029
Bernard Nguene a prolongé son contrat avec le Standard de Liège jusqu'en juin 2029, a annoncé le club liégeois ce mercredi. Une option pour une saison supplémentaire est incluse dans le deal. Le buteur camerounais, arrivé au Standard de Liège en provenance de l'OGC Nice l'hiver dernier, a convaincu la direction liégeoise. (Lire la suite)
OFFICIEL : le Sporting de Charleroi sécurise l'un de ses grands talents
Le Sporting de Charleroi a officialisé la prolongation de son jeune milieu défensif de 18 ans, Mory Kera. Le joueur formé au club a étendu son bail jusqu'au 30 juin 2028, avec deux saisons supplémentaires en option. Mory Kera est présent au sein du club carolo depuis l'été 2020, lorsqu'il a rejoint le centre de formation des Zèbres en provenance de Tubize. (Lire la suite)
OFFICIEL : Arnaud Bodart quitte le LOSC et rejoint un autre club de Ligue 1
C'était attendu, mais c'est désormais officiel : Arnaud Bodart est un joueur du Havre. L'ancien gardien du Standard de Liège rejoint la formation de Ligue 1 en provenance du LOSC. Il "profite" de la grave blessure de Lionel Mpasi (rupture du tendon d'Achille) pour rejoindre les Havrais. Le portier a paraphé un contrat d'un an. (Lire la suite)
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