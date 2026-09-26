"Anderlecht a complètement changé sa stratégie" : Théo Leoni revient sur les coulisses de son départ

Scott Crabbé, journaliste football
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"Anderlecht a complètement changé sa stratégie" : Théo Leoni revient sur les coulisses de son départ
Photo: © photonews
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Théo Leoni sera toujours un enfant de Neerpede (et de Charleroi). Le milieu de terrain est très attaché à Anderlecht, il n'a pas quitté le Sporting de gaieté de coeur. Mais en attendait tout de même un peu plus de reconnaissance.

Dans une semaine, Théo Leoni retournera à Anderlecht pour y disputer un match amical avec le Stade de Reims. L'ancien chouchou du Lotto Park a beau n'être parti qu'il y a un an, le club a beaucoup changé depuis lors. Que ce soit au niveau des joueurs, du staff ou de la direction. 

L'occasion pour lui d'évoquer ce départ après 14 ans en Mauve. Leoni rentrait dans la dernière année de son contrat mais a vite compris qu'il ne prolongerait pas aux conditions proposées.

Anderlecht devait alléger sa masse salariale

"Olivier Renard a essayé de me prolonger. J'étais l'un des premiers joueurs qu'il a essayé de convaincre. Mais Anderlecht a voulu complètement changer sa stratégie financière", explique-t-il sur le plateau de LN24.

Le salaire proposé était loin d'être en adéquation avec son statut : "J'ai expliqué à Olivier qu'avec les matchs des deux dernières saisons, je ne pouvais pas m'asseoir à côté de mon collègue dans le vestiaire pour le voir payé 50% en plus que moi".

À prendre ou à laisser

Leoni ne voulait pas être trop naïf : "Un autre 'problème', c'est que je suis très attaché à Anderlecht. Et ça, ils le savaient aussi. C'est un peu le problème des jeunes de l'académie : ils sont contents d'arriver en équipe première, la direction peut se permettre de les 'sous-payer'. Là où elle doit convaincre et attirer les renforts extérieurs".

Le joueur carolo était prêt à faire des concessions, mais l'écart entre ce que lui et la direction avaient en tête était trop important : "Je ne visais pas un contrat à la hauteur de Jan Vertonghen ou Thorgan Hazard. Mais il y a tout de même certains barèmes. On m'a clairement dit que c'était ça ou rien : il n'y a même pas eu de négociations".

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