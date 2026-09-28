Cinq clubs amateurs au rendez-vous : voici les adversaires possibles des équipes de D1A en Coupe

Scott Crabbé, journaliste football
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Cinq clubs amateurs au rendez-vous : voici les adversaires possibles des équipes de D1A en Coupe
Photo: © photonews
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Le sixième tour de la Coupe de Belgique a désormais rendu tous ses verdicts. Voici les qualifiés pour les seizièmes de finale, stade de la compétition auquel les clubs de l'élite entrent en jeu. Le tirage au sort aura lieu aujourd'hui à 16h30.

Lors de ce sixième tour, deux clubs de D1A étaient déjà sur le pont : Lommel et Courtrai, les deux montants qui n'ont pas terminé champion de D1B, devancés par Beveren.

Là où Lommel a assuré le coup du côté de Diksmuise/Ostende, Courtrai s'est pris les pieds dans le tapis à Heist. Il n'y aura donc qu'une seule affiche entre deux clubs de l'élite en seizièmes de finale. Et pour le reste ? On passe en revue les 15 autres adversaires potentiels.

Certains adversaires potentiels plus piégeux que d'autres ?

En D1B, ils sont dix à avoir franchi l'écueil pour être au rendez-vous : Dender, le Beerschot, Eupen, Lokeren, le Patro Eisden, le RFC Liège, Seraing, Virton, les Francs Borains et le Sporting Hasselt.

17 clubs de D1A, dix clubs de D1B...les seizièmes de finale de la Croky Cup accueilleront donc cinq clubs amateurs. Trois d'entre eux viennent de D1 FFA : Mons (tombeur de Londerzeel), Habay (tombeur de l'Olympic) et Rochefort (tombeur du Lierse). Un club du nord du pays représentera la D1 VV, le KSK Heist, qui a créé la surprise en sortant Courtrai aux tirs au but.

Nijlen, le petit poucet qui veut encore créer l'exploit

Enfin, un seul et unique club représentera la D2 Amateur, le quatrième échelon du football belge. Il s'agit du KFC Nijlen, pensionnaire de D2 VV.

Alors que les Anversois ont mal débuté leur championnat (encaissant notamment une défaite 0-5 contre le Tempo Overijse), la magie de la Coupe a opéré, avec deux victoires à la maison contre Flénu et Rupel Boom. Quelle équipe de D1A le tirage leur réserve-t-il ? Quelles affiches animeront ces seizièmes de finale ? Réponse sur le coup de 16h30.

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