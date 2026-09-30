Doublé pour l'un, triplé pour l'autre : l'Union et le Club de Bruges en évidence à l'international ce mercredi

Relebohile Mofokeng et Nicolo Tresoldi se sont mis en évidence ce mercredi. Doublé avec l'Afrique du Sud pour le joueur de l'Union Saint-Gilloise, triplé avec les Espoirs de l'Allemagne pour l'attaquant du Club de Bruges. Et deux victoires à la clé.

Des joueurs de Pro League se sont mis en valeur à l'international ce mercredi, alors que peu de rencontres étaient au programme. À commencer par Relebohile Mofokeng avec l'Afrique du Sud, en Érythrée.

Le joueur de l'Union Saint-Gilloise a trouvé le chemin des filets à deux reprises lors de la première période lors de la victoire 0-5 des Bafana Bafana, qui ont débuté leurs qualifications pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations avec un 6/6.

Des buts, aussi, pour Nicolo Tresoldi, qui portait pour la première fois le brassard de capitaine de l'équipe Espoirs d'Allemagne lors du déplacement à Malte dans le cadre des éliminatoires pour le prochain Euro U21.

Doublé pour Mofokeng, triplé pour Tresoldi

Une rencontre qui a vu la Mannschaft... menée au score, avant que l'attaquant du Club de Bruges ne vienne planter un triplé pour inverser la tendance. Victoire 1-4 de l'Allemagne avec un Nicolo Tresoldi en pleine bourre, qui pourrait également choisir l'Italie et l'Argentine.

Avec les Espoirs allemands, Tresoldi recevra encore la Géorgie le 6 octobre, tandis qu'avec son Afrique du Sud, Mofokeng disputera un match amical en Égypte le 4 octobre.





GOALLLLL!!!! ⚽️🇿🇦💚💛

Relebohile Mofokeng scores the opener for Bafana Bafana!!



Footage courtesy of @sabcsport pic.twitter.com/2emlpgHeh3 — Bafana Bafana (@BafanaBafana) September 30, 2026