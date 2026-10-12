"Il est vraiment, vraiment sous-estimé" : Vincent Kompany est fan d'un ancien joueur de Pro League

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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"Il est vraiment, vraiment sous-estimé" : Vincent Kompany est fan d'un ancien joueur de Pro League
Photo: © photonews

Vincent Kompany a salué les qualités de Sander Berge, son ancien joueur à Burnley. L'entraîneur du Bayern Munich pense que le Norvégien mérite plus de reconnaissance pour son talent et son parcours.

Vincent Kompany a eu de très beaux mots pour Sander Berge, qu'il a entraîné pendant une saison à Burnley. À l'approche du match de Ligue des champions contre Viking Stavanger, l'entraîneur du Bayern Munich a expliqué que le milieu norvégien avait les qualités pour évoluer au plus haut niveau européen. "Il est vraiment, vraiment sous-estimé", a déclaré Kompany. "J'ai le privilège de travailler avec certains des meilleurs joueurs d'Europe. Il a eu la qualité pour jouer à ce niveau."

Le Bayern Munich se déplace ce mercredi en Norvège pour affronter Viking Stavanger en Ligue des champions. Sander Berge évolue à Fulham depuis 2024, où il est régulièrement titulaire au milieu de terrain.

De Genk à la Premier League

Pour les supporters belges, Berge est loin d'être un inconnu. Arrivé au KRC Genk en janvier 2017 en provenance de Vålerenga, le Norvégien n'avait que 18 ans. Il s'est fait une place au milieu de terrain et a pu découvrir les compétitions européennes avec le club limbourgeois.

Lors de la saison 2018-2019, Berge faisait partie de l'équipe de Philippe Clement qui a remporté le championnat de Belgique. Il a joué un rôle important dans ce titre, avant de poursuivre sa carrière en Angleterre.

Il a rejoint Sheffield United en janvier 2020. Il a ensuite atterri à Burnley, où Kompany l'a fait venir à l'été 2023 pour près de quatorze millions d'euros. Après une saison sous les ordres de l'entraîneur belge, Berge a rejoint Fulham.

Kompany met en avant son talent et son caractère

Selon Kompany, Berge n'a pas été épargné au cours de sa carrière. Plusieurs blessures et des périodes compliquées dans ses clubs l'ont empêché de progresser aussi vite qu'il l'aurait souhaité.

"En termes de qualité, de talent et de personnalité, il peut faire partie des meilleurs joueurs du football européen", a affirmé Kompany. "Ce que l'on peut retenir de son histoire, c'est qu'il ne faut jamais abandonner. Au final, des portes s'ouvrent."

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