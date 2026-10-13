"Franchement, il m'étonne" : loin de Sclessin, les deux anciens frères bannis du Standard refont surface

Scott Crabbé, journaliste football
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"Franchement, il m'étonne" : loin de Sclessin, les deux anciens frères bannis du Standard refont surface
Photo: © photonews
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Loin du Standard, les frères Balikwisha sont à la fête en ce début de saison. William et Michel-Ange ont vécu des moments très difficiles ces derniers mois mais remontent joliment la pente.

Samedi, la Pro League a vécu un duel d'anciens Diables Rouges. Un duel d'anciens récupérateurs de l'ombre presque naturellement recyclés comme entraîneurs. Un duel entre David Hubert et Timmy Simons. Et de ce duel, c'est le second qui en est parti avec le plus large sourire.

Car ce partage entre l'Union Saint-Gilloise et Louvain était forcément une meilleure surprise pour les visiteurs. Et encore, c'est bien OHL qui a pris les commandes en première mi-temps et qui a vu son hôte revenir sur un but vidéo-gag contre son camp.

Davis Opoku, le jeune qui monte à Louvain

Chez les Universitaires, c'est surtout le flanc gauche qui a fait mal. Davis Opoku et William Balikwisha étaient souvent très proches l'un de l'autre, leur facilité technique a plus d'une fois permis à l'équipe de se défaire du pressing unioniste pour se retrouver en position favorable.

Opoku est la vraie trouvaille de ce début de saison. Alternant entre l'équipe première et les espoirs lors du dernier exercice, le latéral de 18 ans est désormais pleinement attaché au noyau A et s'est montré décisif lors des trois derniers matchs. Au Parc Duden, il a couronné son excellent match d'une reprise dans le plafond pour ouvrir le score, semant la compagnie de Louis Patris.

Opoku Davis
© photonews

Une fierté pour le club : Opoku est formé à l'académie louvaniste depuis ses 14 ans. "Si vous me promettez de ne pas trop parler de lui je vais vous faire une confidence", souriait Simons en conférence de presse. "C'est lui qui sera considéré comme le meilleur transfert de la saison, même s'il ne vient pas de l'extérieur".

Un duo qui fonctionne bien

Quelques mètres plus haut, William Balikwisha l'a beaucoup aidé. Que ce soit en lui proposant des solutions sous pression ou en le guidant en perte de balle. L'ancien du Standard n'avait débuté que trois matchs la saison dernière, il s'offre une véritable renaissance à Den Dreef.

"Franchement il m'étonne", avoue Simons. "Il est maintenant aussi fort avec le ballon que pour le reprendre grâce à son pressing. C'est devenu un joueur très important. Je n'aurais jamais pensé qu'il atteindrait ce niveau".

Un Balikwisha peut en cacher un autre

Autre resurrection, celle de...Michel-Ange Balikwisha. Un jour avant le match majuscule de son frère au Parc Duden, il signait son premier but en match officiel depuis plus d'un an. Titularisé par Rik De Mil pour dynamiser l'attaque de La Gantoise, l'international congolais veut se refaire une santé après sa saison galère au Celtic. Samedi, il a ainsi contribué à la nouvelle victoire des Buffalos contre Zulte Waregem.

Tour à tour partis du Standard en claquant la porte, les deux frangins refont surface, arrivant normalement dans les meilleurs années de leur carrière. Avec encore chacun un match à Sclessin au menu pour la suite de la saison.

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