Le père de Nicolo Tresoldi fait une déclaration étonnante sur l'avenir de son fils

Nicolò Tresoldi affronte l'Inter avec le Club de Bruges mardi soir. Un adversaire de rêve pour Nicolo Tresoldi... mais pas forcément un club qu'il souhaiterait un jour rejoindre, a affirmé son père dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport.

La raison est très simple : Nicolo Tresoldi est supporter depuis petit... du grand rival de l'Inter Milan, l'AC Milan. "Son rêve est de porter le maillot de l'AC Milan", confie son père Emanuele Tresoldi dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. "Je ne suis pas du tout certain qu'il accepterait de rejoindre l'Inter, je crois que son coeur de supporter prendrait le dessus".

Supporter de l'AC Milan depuis son enfance

Selon Emanuele, son amour pour Milan remonte à très loin. “Il est tombé amoureux de Kaká, Inzaghi et Pato. Il n'y avait plus moyen de lui faire changer d'avis”, explique-t-il au célèbre quotidien aux pages roses. Des propos qui pourraient bien être ressortis à Tresoldi s'il devait, à l'avenir, signer en Serie A.

Pour Tresoldi, le duel face à l'Inter sera donc également un moment à part. L'attaquant germano-italien jouera pour la première fois à San Siro.

Entre-temps, Tresoldi poursuit sa progression au Club de Bruges. "Il doit devenir un attaquant complet, alors qu'à l'heure actuelle, il n'a pas une qualité particulièrement marquante qui ressort vraiment. Il doit s'améliorer dans tous les domaines. Et il le fera", affirme son père.

Italie ou Allemagne ? Un choix difficile

Tresoldi doit également prendre une décision importante au niveau international. Il peut choisir entre l'Italie et l'Allemagne comme équipe nationale. Bien qu'il soit né en Italie et ait des origines italiennes, il a grandi en Allemagne et y a effectué toute sa formation chez les jeunes.



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Son père comprend que ce lien pèse lourd. "Je suis italien, et Nicolò l'est aussi, de naissance et par sa famille. Mais il existe des liens de reconnaissance que l'on ne peut pas simplement ignorer".

Tresoldi souhaite d'abord terminer son parcours avec les U21 allemands avant de prendre sa décision. Quel que soit son choix, il décevra quelqu'un, reconnaît son père.