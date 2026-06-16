LIVE Coupe du monde 16/6 : Roberto Martinez sur le départ au Portugal ?

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LIVE Coupe du monde 16/6 : Roberto Martinez sur le départ au Portugal ?

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Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.

Il y avait un match au programme ce lundi pour les Diables, et Lukaku était titulaire

Au lendemain de Belgique-Egypte, les Diables Rouges qui ont eu peu ou pas de temps de jeu se sont entraînés au complexe des Seattle Sounders. Et pour l'occasion, ils ont pu disputer un match amical face à l'équipe de MLS ! (Lire la suite)

Loïc Woos

La fin de l'aventure entre Roberto Martinez et le Portugal ?

Serait-ce la fin de l’aventure entre l’ancien sélectionneur des Diables et le Portugal ? Oui, selon les informations du journaliste anglais Ben Jacobs, qui indique que Roberto Martinez quittera son poste après la Coupe du monde 2026, quel que soit le résultat final du Portugal.

En fin de contrat, l’Espagnol ne prolongera pas et serait ouvert à un retour en Premier League, bien qu’entraîner une autre sélection nationale ne le dérangerait pas non plus, toujours selon la même source. En tant que sélectionneur du Portugal, Martinez avait remporté la Ligue des Nations en 2024-2025.

Après "passe la balle à Eden", "passe la balle à Doku" : les Diables ont besoin d'un plan B

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Le plan des Diables Rouges ce dimanche était clair : "passe la balle à Jerre". Mais la Doku-dépendance a montré ses limites d'entrée de jeu. (Lire la suite)

Manchester City prépare une grande annonce concernant Jérémy Doku

Jérémy Doku débutera dans quelques semaines sa quatrième saison à Manchester City. Et il pourrait même y prolonger son bail. (Lire la suite)

"Remplacez-le dès que possible" : un journaliste égyptien sans pitié pour un Diable après Belgique – Égypte

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Journaliste pour "Btolat", un média populaire en Égypte, Hossam Mostafa analyse la rencontre entre les Diables Rouges et les Pharaons disputée hier soir. Selon lui, Thomas Meunier n'a plus le niveau pour l'équipe nationale, tandis que la Belgique a perdu gros dans la bataille de l'entrejeu. (Lire la suite)

Rudi Garcia l'a trouvé "magnifique" : Leandro Trossard se fiche bien d'être le "mal-aimé" des Diables

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Au lendemain du partage face à l'Égypte, Leandro Trossard s'est présenté face à la presse à Renton, au centre d'entraînement des Seattle Sounders. Il est notamment revenu sur les critiques essuyées quant à ses prestations avec les Diables Rouges. (Lire la suite)

"Assume !" : un Diable Rouge ciblé par les critiques après le partage contre l'Égypte

La prestation de Leandro Trossard contre les Pharaons suscite une nouvelle fois quelques débats endiablés. Thomas Chatelle et Anthony Vanden Borre n'y vont pas de main morte. (Lire la suite)

"Je n'en peux plus de lui" : un journaliste français tacle Rudi Garcia...en se vautrant magistralement

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La première de Rudi Garcia en Coupe du Monde était forcément très attendue. Elle a également été suivie en France. Nos voisins n'ont pas fait de cadeau à leur compatriote dans leur analyse. (Lire la suite)

"Plus faim que les Belges" : pourquoi les Diables Rouges ne doivent pas céder à la panique

Un point après un match, ce n'est pas le meilleur scénario. Mais la Belgique est loin d'avoir hypothéqué ses chances dans ce Mondial. (Lire la suite)

Hervé Renard de retour : il prend les commandes d'une sélection en pleine Coupe du monde

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Décision radicale prise dans le camp tunisien après la lourde défaite encaissée cette nuit face à la Suède (5-1). Sabri Lamouchi n'est plus à la tête des Aigles de Carthage et son successeur se tiendrait déjà prêt. (Lire la suite)

L'Iran contraint de quitter Los Angeles juste après son match : la Team Melli crie au scandale

Le sélectionneur iranien ne comprend pas pourquoi son équipe a dû quitter Los Angeles quelques heures après son match. (Lire la suite)

Nathan Ngoy réalise une performance qu'aucun Diable Rouge n'avait réussie... depuis 1986

La Belgique n'a pas convaincu contre l'Égypte, mais Nathan Ngoy a marqué des points. Le défenseur a rejoint Franky Van der Elst dans les statistiques. (Lire la suite)

"La Belgique déçoit" : la presse étrangère sans pitié avec les Diables Rouges

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Le partage contre l'Égypte n'a pas laissé une bonne impression. La presse étrangère pointe les nombreuses lacunes des Diables Rouges, tout en soulignant l'entrée décisive de Romelu Lukaku. (Lire la suite)

"C'est anormal que Ngoy soit le meilleur joueur" : Philippe Albert attendait beaucoup plus des cadres

Philippe Albert n'est pas inquiet malgré le partage contre l'Égypte. Pour lui, les Diables ont les moyens de remporter leurs deux prochains matches. (Lire la suite)

"Rom, c'est notre attaquant" : l'entrée de Lukaku a sauvé la Belgique

La Belgique s'est compliquée la tâche toute seule face à l'Égypte. Timothy Castagne est revenu sur les erreurs des Diables et l'impact de Romelu Lukaku. (Lire la suite)

"On ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes" : Nathan Ngoy assume après la prestation ratée des Diables Rouges

Malgré le partage contre l'Égypte 1-1, Nathan Ngoy a réussi ses débuts en Coupe du monde. Le défenseur de Lille a livré une prestation solide et a reconnu que les Diables rouges devront rapidement corriger leurs erreurs face à l'Iran et la Nouvelle-Zélande. (Lire la suite)

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Durant cette Coupe du Monde, Walfoot aura le plaisir de pouvoir compter sur les analyses de Bertrand Crasson, 26 caps avec les Diables Rouges et une Coupe du Monde au compteur. (Lire la suite)

Ils ont volé la vedette aux favoris du groupe : l'Iran et la Nouvelle-Zélande se sont rendu coup pour coup

L'Iran et la Nouvelle-Zélande se sont quittés sur un spectaculaire 2-2 cette nuit à Los Angeles. Le groupe G est très ouvert pour le moment. (Lire la suite)

Le constat est sans appel : Kevin De Bruyne et Thibaut Courtois dénoncent le même problème face à l'Égypte

La Belgique est passée tout près d'un faux départ dans ce Mondial. Menée face à une séduisante équipe d'Égypte, la Belgique est parvenue à arracher le partage (1-1) grâce à un but contre son camp. (Lire la suite)

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Le scénario n'aurait pas pu être plus beau pour Romelu Lukaku. Monté au jeu à la 63e minute, il a sauvé les Diables Rouges... sur sa première action. (Lire la suite)

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