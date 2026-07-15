LIVE Coupe du monde 15/7 : un sélectionneur de plus s'en va après la Coupe du Monde

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LIVE Coupe du monde 15/7 : un sélectionneur de plus s'en va après la Coupe du Monde
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Florent Malice

Le sélectionneur d'Haïtié, Sébastien Migné quitte son poste

Haïti était l'un des petits poucets de cette Coupe du Monde 2026. Une participation historique pour Hannes Delcroix et ses coéquipiers, versés dans un groupe compliqué et qui n'ont pris aucun point malgré notamment une performance héroïque contre le Maroc (4-2).

Après cette prestation encourageante des Grenadiers, la fédération haïtienne a toutefois décidé de se séparer de son sélectionneur. Sébastien Migné a quitté son poste, "d'un accord commun et à l'amiable", affirment les deux parties. Migné avait par le passé entraîné le Kenya ou encore le Congo-Brazzaville. On ignore encore qui lui succédera à la tête d'Haïti. 

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Didier Deschamps était abattu après France - Espagne. Les Bleus ont été battus par plus fort qu'eux, le sélectionneur déplore la prestation de ses joueurs...et celle de l'arbitre. (Lire la suite)

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