LIVE Coupe du monde 15/7 : un sélectionneur de plus s'en va après la Coupe du Monde
Photo: © photonews
Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.
Rudi Garcia a-t-il commis une grosse erreur avec Courtois ? Un membre de son staff surprend !
Et si cela avait été le tournant d'Espagne-Belgique ? Thibaut Courtois a été remplacé par Rudi Garcia, en raison d'une petite blessure du n°1 des Diables Rouges. Pourtant, le portier voulait continuer... et apparemment, même le staff médical n'a pas réclamé son remplacement par Senne Lammens. (Lire la suite)
Le sélectionneur d'Haïtié, Sébastien Migné quitte son poste
Haïti était l'un des petits poucets de cette Coupe du Monde 2026. Une participation historique pour Hannes Delcroix et ses coéquipiers, versés dans un groupe compliqué et qui n'ont pris aucun point malgré notamment une performance héroïque contre le Maroc (4-2).
Après cette prestation encourageante des Grenadiers, la fédération haïtienne a toutefois décidé de se séparer de son sélectionneur. Sébastien Migné a quitté son poste, "d'un accord commun et à l'amiable", affirment les deux parties. Migné avait par le passé entraîné le Kenya ou encore le Congo-Brazzaville. On ignore encore qui lui succédera à la tête d'Haïti.
"L'arbitre avait-il le niveau ?" : Didier Deschamps fulmine après France - Espagne, De la Fuente lui répond
Didier Deschamps était abattu après France - Espagne. Les Bleus ont été battus par plus fort qu'eux, le sélectionneur déplore la prestation de ses joueurs...et celle de l'arbitre. (Lire la suite)
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