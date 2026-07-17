Verdict lundi : quels adversaires pour le troisième tour européen de l'Union, Anderlecht et Gand ?

Scott Crabbé, journaliste football
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Verdict lundi : quels adversaires pour le troisième tour européen de l'Union, Anderlecht et Gand ?
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Cette semaine, les premiers tours préliminaires européens ont rendu leurs verdicts. La Gantoise et Anderlecht entrent en piste la semaine prochaine. Et après ? La suite de leur parcours européen ainsi que de celui de l'Union Saint-Gilloise se dessinera lundi.

Que ce soit avec Anderlecht contre les Suédois d'Hammarby ou La Gantoise contre les Ukrainiens de Tcherkassy, le football belge jouera déjà gros la semaine prochaine avec l'entrée en lice de ses premiers représentants européens, respectivement au deuxième tour de l'Europa League et de la Conférence League.

La saison de Pro League n'a pas encore recommencé que Mauves et Buffalos doivent déjà arriver rôder pour se hisser au troisième tour. Quel adversaire les attendraient-ils ? Les différents tirages au sort des Q3 auront lieu lundi, de la Ligue des Champions à la Conférence League.

Les adversaires potentiels d'Anderlecht en cas de qualification en Europa League :

- Glasgow Rangers

- FC Salzbourg

- Gagnant du match entre Benfica et Saint-Gall

- Gagnant du match entre Ferencvàros et le FC Twente

- Gagnant du match entre Midtjylland et Besiktas

- Gagnant du match entre le PAOK Thessalonique et le Dynamo Kiev

- Gagnant du match entre Qarabag et le CSKA Sofia

Les adversaires potentiels d'Anderlecht en Conférence League :

S'ils sont reversés au troisième tour préliminaire de Conférence League, les Mauves auraient le choix entre plus d'adversaires encore : 26 doubles confrontations différentes pourraient décider d'un potentiel concurrent. Cela serait toutefois face à une tête de série, avec déjà quelques clients comme l'Ajax ou Braga dans les adversaires potentiels. La Gantoise pourrait être confrontée à pareille multitude d'adversaires potentiels en cas de qualification. A la différence près que les Buffalos seraient têtes de série.

La donne est un peu plus simple pour l'Union Saint-Gilloise en Ligue des Champions. Cinq adversaires différents s'offrent aux troupes de David Hubert, qui vivront le tirage au sort de lundi avec le statut de non-tête de série :

- Lyon 

- Bodø/Glimt

- L'Olympiacos

- Gagnant du match entre Fenerbahçe et le Gornik Zabrze

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