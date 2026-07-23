Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 23/07: David - De Keersmaecker - Onyedika
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Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! David - De Keersmaecker - Onyedika
Un cadre brugeois de plus en plus proche d'un départ : Francfort et... l'Arabie Saoudite font le forcing
Où va signer Raphaël Onyedika ? Le Nigérian est sur le départ, c'est une certitude, et devrait selon toute vraisemblance s'engager en faveur de l'Eintracht Francfort. Mais un départ pour l'Arabie Saoudite n'est pas à exclure. (Lire la suite)
Promise David aurait un accord avec un club allemand : un départ de l'Union se précise
De retour après une longue blessure qui l'a privé des Playoffs, Promise David pourrait ne pas rester longtemps à l'Union Saint-Gilloise. Le Canadien serait proche du Vfb Stuttgart, en Bundesliga. (Lire la suite)
Inconnu chez nous, un Belge pourrait bien décrocher un transfert en Bundesliga ou en Serie A
Connaissez-vous Brian De Keersmaecker ? Formé à Bruges et passé par le Beerschot, ce milieu de terrain belge ne s'est révélé qu'aux Pays-Bas, avant de décrocher un transfert en Championship la saison passée. Il pourrait encore passer un palier. (Lire la suite)
Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 22/07