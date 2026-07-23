Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 23/07: David - De Keersmaecker - Onyedika

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! David - De Keersmaecker - Onyedika

Un cadre brugeois de plus en plus proche d'un départ : Francfort et... l'Arabie Saoudite font le forcing

Où va signer Raphaël Onyedika ? Le Nigérian est sur le départ, c'est une certitude, et devrait selon toute vraisemblance s'engager en faveur de l'Eintracht Francfort. Mais un départ pour l'Arabie Saoudite n'est pas à exclure. (Lire la suite)