La surprise du début de saison : un club de Jupiler Pro League bientôt vendu

La vente potentielle de Leicester City pourrait avoir des conséquences majeures à Oud-Heverlee Louvain. Le club belge figure explicitement dans l'offre présentée aux investisseurs, ce qui soulève des questions sur l'avenir des pensionnaires de Den Dreef.

OHL figure en bonne place dans le dossier de la vente du club anglais de Leicester City, descendu en troisième division anglaise en fin de saison dernière après avoir remporté la Premier League il y a maintenant dix ans.

Selon nos confrères de The Athletic, la famille Srivaddhanaprabha, propriétaire du club, serait prête à vendre non seulement Leicester, mais aussi divers actifs qui y sont liés. Le club belge figure explicitement dans l'offre présentée aux investisseurs potentiels, dans une brochure appelée Project Lineup. On y retrouve le stade, le centre de formation, l'équipe féminine et divers complexes d'entraînement de Leicester, ainsi que le club d'OHL.

OHL intégré dans un processus de vente à 170 millions d'euros ?

Le club de Louvain est décrit dans les documents de vente comme un maillon essentiel de la structure footballistique de Leicester. La collaboration entre Anglais et Belges est présentée comme particulièrement intéressante en matière de recrutement, de développement des talents et d'analyse des données.

Cela montre clairement qu'OHL n'est pas considéré comme un simple actif isolé. Louvain s'inscrit dans un modèle plus vaste où plusieurs clubs collaborent dans une même direction. C'est précisément cette structure qui doit convaincre les acheteurs potentiels des opportunités supplémentaires que cette acquisition peut offrir.

Quel avenir pour les Louvanistes ?

La famille Srivaddhanaprabha souhaiterait obtenir environ 300 millions de dollars pour la vente du club, toujours selon The Athletic. Compte tenu du déclin sportif de Leicester, un prix de vente final avoisinant les 200 millions de dollars, soit environ 170 millions d'euros, est jugé plus réaliste.





Pour OHL, cette nouvelle fait donc place à une période d'incertitude pas vraiment la bienvenue alors que la Jupiler Pro League vient à peine de reprendre ses droits. Pour rappel, King Power avait racheté le club belge en 2017 dans le but de le hisser vers les sommets de notre championnat. C'est plus que réussi chez les dames, pas du tout chez les hommes, où Louvain a bien plus souvent joué le bas que le haut du classement.