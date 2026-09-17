À 33 ans, Roman Ferber (ex-Charleroi, Mons, Union) devient international pour la première fois

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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À 33 ans, Roman Ferber (ex-Charleroi, Mons, Union) devient international pour la première fois
Photo: © photonews
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Il n'est jamais trop tard pour devenir international. C'est ce que s'est dit Roman Ferber, sélectionné pour la première fois par... Madagascar pour la prochaine trêve internationale. L'ancien attaquant de Mons, Charleroi ou encore de l'Union évoluera donc aux côtés de Marco Ilaimaharitra et Loïc Lapoussin. Il défiera le Nigeria et la Tanzanie dans le cadre des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations.

Champion du Luxembourg et vainqueur de la Coupe avec Atert Bissen la saison dernière, Roman Ferber a disputé les tours préliminaires de la Ligue des Champions et de la Conference League cet été, mais n'a pas pu réaliser l'exploit de rejoindre la phase de ligue.

Auteur, tout de même, de trois buts sur la scène européenne, l'ancien attaquant du RAEC Mons, du Sporting Charleroi ou de l'Union Saint-Gilloise a repris le championnat luxembourgeois en fanfare, avec sept buts inscrits lors des sept premières journées.

Né en Belgique et passé par les clubs de l'AS Chatelineau, du FC Farciennes et du FC Gily avant de rejoindre le centre de formation de Charleroi, Roman Ferber n'a, du haut de ses 33 ans, jamais eu l'occasion d'être international, pas même chez les espoirs.

Roman Ferber sélectionné par Madagascar avec Ilaimaharitra et Lapoussin

Une situation qui va changer. C'est en effet officiel, Ferber est sélectionné par... Madagascar, qui va entamer ses qualifications pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations contre le Nigeria et la Tanzanie.

Roman Ferber n'est pas le seul petit nouveau de la sélection du Français Corentin Martins, puisqu'on y retrouve également le portier de l'ESTAC Troyes Zacharie Boucher. À Madagascar, Ferber fréquentera plusieurs têtes connues du football belge : Marco Ilaimaharitra (Standard), Loïc Lapoussin (ex-Union), qui évolue désormais en deuxième division chinoise, mais aussi Ehsan Kari (Excelsior Virton).

104e nation au classement FIFA, Madagascar espère participer à la deuxième Coupe d'Afrique des Nations de son histoire, après l'édition 2019 qui s'était déroulée en Égypte. Une épopée historique jusqu'en quarts de finale, où les Malgaches avaient été défaits par la Tunisie.

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