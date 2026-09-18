Des changements sur le côté gauche des Rouches ? Voici les compositions probables de Gand - Standard

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
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Des changements sur le côté gauche des Rouches ? Voici les compositions probables de Gand - Standard
Photo: © photonews
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La Gantoise et le Standard lanceront la septième journée de Jupiler Pro League, ce vendredi soir à la Planet Group Arena. Chez les Rouches, des changements pourraient intervenir sur le côté gauche après la défaite du week-end dernier à Westerlo. Henry Lawrence est une solution probable en défense, ce qui pose question quant au joueur à aligner devant lui.

Pour la première fois de la saison, c'est après une défaite que le Standard va se présenter sur la pelouse de La Gantoise, ce vendredi soir dans le cadre de la septième journée de Jupiler Pro League.

Une rencontre pour laquelle, sans surprise, Vincent Euvrard titularisera Matthieu Epolo dans les buts. En défense, par contre, il pourrait y avoir un petit changement après la terne prestation de Tobias Mohr la semaine dernière. Henry Lawrence, gaucher, pourrait prendre sa place et épauler Ibe Hautekiet, Ibrahim Karamoko et Marlon Fossey.

Des changements sur tout le côté gauche du Standard ?

Pas de changement attendu dans l'entrejeu. Alexis Trouillet, Rayan Touzghar et Casper Nielsen, présent en conférence de presse mercredi, seront reconduits. La titularisation de Henry Lawrence en défense pourrait, par contre, forcer un changement sur les flancs offensifs.

"On ne voulait pas d'un droitier sur le côté gauche derrière Adnane, qui l'est aussi, et en sachant que les autres défenseurs sont tous droitiers. Cela ne paraît pas naturel pour attaquer", expliquait Vincent Euvrard pour justifier la titularisation de Tobias Mohr à Westerlo.

Si Henry Lawrence joue, la solution serait donc de basculer Adnane Abid sur le côté droit. Pour avoir un gaucher devant Lawrence, il faudrait miser sur... Tobias Mohr en tant qu'ailier gauche. Relativement improbable. La solution pourrait se nommer Salieu Drammeh, qui est certes droitier mais qui sait utiliser son pied gauche. Bernard Nguene semble plutôt taillé pour le côté droit ou la pointe de l'attaque, mais le voir commencer n'est pas impossible. Dennis Ayensa est attendu en pointe.

Lire aussi… Une sensation de D1B était tout proche de signer au Standard : voici pourquoi ça ne s'est pas fait

Les compositions probables de Gand - Standard

Gand : Roef - Van Der Heyden, Burgess, Ngom - Wilson, De Vlieger, Delorge, Araujo - Balikwisha, Sonko - Vergara.

Standard : Epolo - Fossey, Hautekiet, Karamoko, Lawrence - Trouillet, Touzghar, Nielsen - Abid, Drammeh - Ayensa.

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