L'élément qui manque encore au Standard pour retrouver le top : "L'Union est un très bon exemple"

Véritable leader du Standard, Casper Nielsen veut y croire avant le déplacement des Rouches à La Gantoise, vendredi soir. Le milieu offensif danois sait que lui et ses partenaires auront cette fois besoin d'une efficacité et d'une justesse maximales, face à une équipe encore invaincue après douze matchs officiels.

"Dans le monde du football, on perd des matchs. Tout dépend de la réaction." C'est avec ces mots que Casper Nielsen a débuté sa conférence de presse jeudi, deux jours avant "le plus gros défi du début de saison du Standard", dixit Vincent Euvrard, sur la pelouse de La Gantoise.

Un déplacement difficile, mais Casper Nielsen y croit

"C'est toujours difficile pour le Standard de jouer là-bas. Ça va être un bon match, on a beaucoup de respect pour eux", a glissé le médian offensif danois. "Ce sera un match difficile pour nous, Gand est dans une bonne dynamique. Je pense cependant qu'on est capables de faire quelque chose là-bas."

Le Standard devra, pour cela, trouver un peu plus d'efficacité dans les deux rectangles. "On doit prêter plus d'attention aux détails. On ne peut pas réaliser une grande prestation toutes les semaines, mais on doit aussi pouvoir prendre des points en jouant moins bien pour rester au top. L'Union est un très bon exemple. Elle ne joue pas toujours de manière incroyable, mais elle gagne."

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Nielsen ne quitte plus la pelouse et retrouve un très bon niveau au Standard

Les Rouches auraient cependant pu vivre une rencontre totalement différente au Kuipje si Andreas Jungdal n'avait pas empêché la frappe de Nielsen de trouver sa lucarne après deux petites minutes. "Avec ses deux mètres, c'est peut-être le seul gardien du championnat qui pouvait arrêter ce ballon. C'est frustrant. Il est Danois. Je lui en ai parlé après le match, et il rigolait parce qu'il savait aussi que c'était un très, très bel arrêt", ajoutait le meneur de jeu du Standard, qui n'a pas encore une seule fois quitté la pelouse cette saison.

"C'est important pour moi qui suis très dynamique dans mon jeu. C'est aussi pour ça que je preste à un meilleur niveau cette saison. Je peux y aller à fond sans me dire que je dois faire attention parce que je ressens une douleur. J'espère que je vais continuer dans cette forme et que l'équipe aussi. Car, si les gens à l'extérieur ne se préoccupent que des résultats, on voit qu'on s'est grandement améliorés dans le contenu. Il n'y a que si le collectif fonctionne que les individualités peuvent s'épanouir."





Un collectif qui place souvent le Danois sur le côté droit en phase offensive. "J'en ai discuté avec Rayan (Touzghar, qui se place plutôt à gauche) pour voir comment on peut au mieux créer des espaces entre les lignes. Mais Westerlo avait mis une attention particulière là-dessus, donc on devra veiller à varier notre jeu pour ne pas devenir trop lisibles. De mon côté, je me place plus haut à la construction, c'est pourquoi je suis aussi plus souvent décisif", expliquait celui qui compte déjà un but et trois assists cette saison.

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Une belle anecdote à l'hôpital avec Dennis Ayensa

Casper Nielsen est un véritable leader des Rouches, qui n'a pas manqué le déplacement à Westerlo alors que sa femme venait de donner naissance à leur deuxième enfant. C'était également le cas de Dennis Ayensa, qui vient lui d'être papa pour la première fois.

"Il y a une anecdote assez incroyable", a souri Casper Nielsen. "J'étais assis sur le bord de la fenêtre, un matin, avec ma fille. J'ai regardé sur ma droite, et je me suis dit qu'il y avait un gars qui dormait sur la fenêtre de la chambre d'à côté et qui ressemblait à Dennis. Je me suis dit que c'était bizarre, parce que je lui avais parlé la veille. Mais apparemment, il a dû aller à l'hôpital pendant la nuit et il dormait à côté de moi. On ne le savait même pas."

"C'était amusant. J'ai frappé à sa porte, c'est une belle histoire. Parfois, tu ne penses pas au football. Tu ne penses à rien d'autre. C'était un bon moment et tout se passe bien à la maison. Je suis très heureux. Maintenant, je veux juste à nouveau gagner un match de football", a conclu Casper Nielsen.