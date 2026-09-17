Interview L'élément qui manque encore au Standard pour retrouver le top : "L'Union est un très bon exemple"

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
| Commentaire
L'élément qui manque encore au Standard pour retrouver le top : "L'Union est un très bon exemple"
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Véritable leader du Standard, Casper Nielsen veut y croire avant le déplacement des Rouches à La Gantoise, vendredi soir. Le milieu offensif danois sait que lui et ses partenaires auront cette fois besoin d'une efficacité et d'une justesse maximales, face à une équipe encore invaincue après douze matchs officiels.

"Dans le monde du football, on perd des matchs. Tout dépend de la réaction." C'est avec ces mots que Casper Nielsen a débuté sa conférence de presse jeudi, deux jours avant "le plus gros défi du début de saison du Standard", dixit Vincent Euvrard, sur la pelouse de La Gantoise.

Un déplacement difficile, mais Casper Nielsen y croit

"C'est toujours difficile pour le Standard de jouer là-bas. Ça va être un bon match, on a beaucoup de respect pour eux", a glissé le médian offensif danois. "Ce sera un match difficile pour nous, Gand est dans une bonne dynamique. Je pense cependant qu'on est capables de faire quelque chose là-bas."

Le Standard devra, pour cela, trouver un peu plus d'efficacité dans les deux rectangles. "On doit prêter plus d'attention aux détails. On ne peut pas réaliser une grande prestation toutes les semaines, mais on doit aussi pouvoir prendre des points en jouant moins bien pour rester au top. L'Union est un très bon exemple. Elle ne joue pas toujours de manière incroyable, mais elle gagne."

Nielsen Casper
© photonews

Nielsen ne quitte plus la pelouse et retrouve un très bon niveau au Standard

Les Rouches auraient cependant pu vivre une rencontre totalement différente au Kuipje si Andreas Jungdal n'avait pas empêché la frappe de Nielsen de trouver sa lucarne après deux petites minutes. "Avec ses deux mètres, c'est peut-être le seul gardien du championnat qui pouvait arrêter ce ballon. C'est frustrant. Il est Danois. Je lui en ai parlé après le match, et il rigolait parce qu'il savait aussi que c'était un très, très bel arrêt", ajoutait le meneur de jeu du Standard, qui n'a pas encore une seule fois quitté la pelouse cette saison.

"C'est important pour moi qui suis très dynamique dans mon jeu. C'est aussi pour ça que je preste à un meilleur niveau cette saison. Je peux y aller à fond sans me dire que je dois faire attention parce que je ressens une douleur. J'espère que je vais continuer dans cette forme et que l'équipe aussi. Car, si les gens à l'extérieur ne se préoccupent que des résultats, on voit qu'on s'est grandement améliorés dans le contenu. Il n'y a que si le collectif fonctionne que les individualités peuvent s'épanouir."

Un collectif qui place souvent le Danois sur le côté droit en phase offensive. "J'en ai discuté avec Rayan (Touzghar, qui se place plutôt à gauche) pour voir comment on peut au mieux créer des espaces entre les lignes. Mais Westerlo avait mis une attention particulière là-dessus, donc on devra veiller à varier notre jeu pour ne pas devenir trop lisibles. De mon côté, je me place plus haut à la construction, c'est pourquoi je suis aussi plus souvent décisif", expliquait celui qui compte déjà un but et trois assists cette saison.

Nielsen Casper
© photonews

Une belle anecdote à l'hôpital avec Dennis Ayensa

Casper Nielsen est un véritable leader des Rouches, qui n'a pas manqué le déplacement à Westerlo alors que sa femme venait de donner naissance à leur deuxième enfant. C'était également le cas de Dennis Ayensa, qui vient lui d'être papa pour la première fois.

"Il y a une anecdote assez incroyable", a souri Casper Nielsen. "J'étais assis sur le bord de la fenêtre, un matin, avec ma fille. J'ai regardé sur ma droite, et je me suis dit qu'il y avait un gars qui dormait sur la fenêtre de la chambre d'à côté et qui ressemblait à Dennis. Je me suis dit que c'était bizarre, parce que je lui avais parlé la veille. Mais apparemment, il a dû aller à l'hôpital pendant la nuit et il dormait à côté de moi. On ne le savait même pas."

"C'était amusant. J'ai frappé à sa porte, c'est une belle histoire. Parfois, tu ne penses pas au football. Tu ne penses à rien d'autre. C'était un bon moment et tout se passe bien à la maison. Je suis très heureux. Maintenant, je veux juste à nouveau gagner un match de football", a conclu Casper Nielsen.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis La Gantoise - Standard en live sur Walfoot.be à partir de 20:45 (18/09).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
La Gantoise
Standard
Casper Nielsen

Plus de news

Cinq titulaires absents à Plzen : quel onze pour l'Union Saint-Gilloise en Europa League ?

Cinq titulaires absents à Plzen : quel onze pour l'Union Saint-Gilloise en Europa League ?

16:00
C'est (enfin) officiel : le propriétaire du PSG devient propriétaire d'Eupen

C'est (enfin) officiel : le propriétaire du PSG devient propriétaire d'Eupen

15:30
Deux joueurs d'Anderlecht, des têtes connues et de grands absents dans la sélection du Maroc

Deux joueurs d'Anderlecht, des têtes connues et de grands absents dans la sélection du Maroc

15:00
"Indispensable" : quand Lucas Noubi est absent, Lucas Stassin danse et irrite les fans de La Corogne

"Indispensable" : quand Lucas Noubi est absent, Lucas Stassin danse et irrite les fans de La Corogne

14:01
Deux grands absents au même poste ? Casse-tête en vue pour Mark Van Bommel chez les Diables

Deux grands absents au même poste ? Casse-tête en vue pour Mark Van Bommel chez les Diables

13:30
"Quelle fierté d’avoir joué avec toi" : Raskin réagit à l'annonce de la retraite internationale d'Axel Witsel

"Quelle fierté d’avoir joué avec toi" : Raskin réagit à l'annonce de la retraite internationale d'Axel Witsel

09:00
Ce Diable Rouge à une seule sélection qui pourrait faire son retour en équipe nationale avec Mark van Bommel

Ce Diable Rouge à une seule sélection qui pourrait faire son retour en équipe nationale avec Mark van Bommel

13:00
"Il a marqué un nombre incroyable de buts à l'entraînement" : Vincent Kompany encense l'un de ses cadres

"Il a marqué un nombre incroyable de buts à l'entraînement" : Vincent Kompany encense l'un de ses cadres

12:30
"Nous avons écrit l'histoire" : Dodi Lukebakio heureux d'avoir contribué à la victoire historique de Benfica

"Nous avons écrit l'histoire" : Dodi Lukebakio heureux d'avoir contribué à la victoire historique de Benfica

12:00
Arnaud Bodart fait ses adieux au LOSC : "Je pars aujourd’hui avec beaucoup d’émotion"

Arnaud Bodart fait ses adieux au LOSC : "Je pars aujourd’hui avec beaucoup d’émotion"

09:40
Kevin De Bruyne très proche de franchir une barre symbolique

Kevin De Bruyne très proche de franchir une barre symbolique

11:30
Youri Tielemans a porté le brassard de capitaine de Manchester United : "Je suis très fier"

Youri Tielemans a porté le brassard de capitaine de Manchester United : "Je suis très fier"

11:00
Marco Kana met déjà la pression sur Roméo Amane à Anderlecht

Marco Kana met déjà la pression sur Roméo Amane à Anderlecht

10:20
1
Kylian Mbappé sort du silence après la polémique avec le t-shirt de Ceuta : "Une position difficile à prendre"

Kylian Mbappé sort du silence après la polémique avec le t-shirt de Ceuta : "Une position difficile à prendre"

08:30
"Notre objectif est de nous battre pour le titre" : un cadre du KRC Genk se montre ambitieux

"Notre objectif est de nous battre pour le titre" : un cadre du KRC Genk se montre ambitieux

07:40
Diego Moreira confronté à un problème personnel : "Il ne s’est pas entraîné avec l’équipe pendant deux jours"

Diego Moreira confronté à un problème personnel : "Il ne s’est pas entraîné avec l’équipe pendant deux jours"

08:00
🎥 Il a encore frappé : Leandro Paredes provoque une bagarre générale

🎥 Il a encore frappé : Leandro Paredes provoque une bagarre générale

07:00
"Je t'aime Belgique" : fin d'un beau chapitre, Axel Witsel met un terme à sa carrière internationale

"Je t'aime Belgique" : fin d'un beau chapitre, Axel Witsel met un terme à sa carrière internationale

19:35
1
Un Anderlecht à deux visages : "En deuxième mi-temps, nous avons montré ce dont nous sommes capables"

Un Anderlecht à deux visages : "En deuxième mi-temps, nous avons montré ce dont nous sommes capables"

06:00
3
Des nouveaux passés à côté, et toujours les mêmes sauveurs : les cotes d'Anderlecht face à l'OL

Des nouveaux passés à côté, et toujours les mêmes sauveurs : les cotes d'Anderlecht face à l'OL

23:45
En deçà à Westerlo, Tobias Mohr reconduit à Gand ? Vincent Euvrard évoque le flanc gauche du Standard Interview

En deçà à Westerlo, Tobias Mohr reconduit à Gand ? Vincent Euvrard évoque le flanc gauche du Standard

18:40
LIVE : Anderlecht pousse pour prendre un point qui serait mérité Live

LIVE : Anderlecht pousse pour prendre un point qui serait mérité

22:44
Youri Tielemans capitaine, Manchester United éliminé : Maxim De Cuyper éteint Old Trafford

Youri Tielemans capitaine, Manchester United éliminé : Maxim De Cuyper éteint Old Trafford

23:39
La réaction d'orgueil d'Anderlecht n'a pas suffi : débuts européens manqués face à l'OL

La réaction d'orgueil d'Anderlecht n'a pas suffi : débuts européens manqués face à l'OL

22:54
🎥 Dodi Lukebakio refroidit San Siro et ses Belges, début européen réussi pour Malick Fofana et Thomas Meunier

🎥 Dodi Lukebakio refroidit San Siro et ses Belges, début européen réussi pour Malick Fofana et Thomas Meunier

23:13
Un ancien serial buteur de l'Union snobbé pour la grande première de Jürgen Klopp ? "Il ne le convoquera pas"

Un ancien serial buteur de l'Union snobbé pour la grande première de Jürgen Klopp ? "Il ne le convoquera pas"

23:12
Revalorisation de contrat considérable pour "le meilleur sélectionneur de l'histoire"

Revalorisation de contrat considérable pour "le meilleur sélectionneur de l'histoire"

22:25
Jan Vertonghen comme un poisson dans l'eau dans son nouveau sport : "Il a pris le relais dans ma vie"

Jan Vertonghen comme un poisson dans l'eau dans son nouveau sport : "Il a pris le relais dans ma vie"

22:00
Première titularisation compliquée : Matías Fernández-Pardo critiqué pour ses débuts en Premier League

Première titularisation compliquée : Matías Fernández-Pardo critiqué pour ses débuts en Premier League

21:30
Qui sera le nouveau CEO de l'Union Belge ? Une vieille connaissance à nouveau en pôle position

Qui sera le nouveau CEO de l'Union Belge ? Une vieille connaissance à nouveau en pôle position

21:04
"Un des meilleurs de Pro League dans ce domaine" : Vincent Euvrard heureux pour Bernard Nguene

"Un des meilleurs de Pro League dans ce domaine" : Vincent Euvrard heureux pour Bernard Nguene

16/09
Il était le coeur de la génération dorée : merci pour tout, Axel Edito

Il était le coeur de la génération dorée : merci pour tout, Axel

20:30
OFFICIEL : un ancien joueur du Standard de Liège rejoint une destination surprenante

OFFICIEL : un ancien joueur du Standard de Liège rejoint une destination surprenante

16/09
"Nous avons contacté presque tous les clubs en Belgique" : l'Union reste dans une situation très problématique

"Nous avons contacté presque tous les clubs en Belgique" : l'Union reste dans une situation très problématique

20:01
"Ils sont sélectionnables" : des retours se précisent au Standard avant "le plus gros défi" du début de saison

"Ils sont sélectionnables" : des retours se précisent au Standard avant "le plus gros défi" du début de saison

16/09
Bonne nouvelle pour Vincent Kompany au Bayern : "Une excellente relation avec lui"

Bonne nouvelle pour Vincent Kompany au Bayern : "Une excellente relation avec lui"

19:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 7
La Gantoise La Gantoise 18/09 Standard Standard
OH Louvain OH Louvain 19/09 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Charleroi Charleroi 19/09 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Lommel SK Lommel SK 19/09 KV Malines KV Malines
Anderlecht Anderlecht 19/09 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 20/09 Union SG Union SG
STVV STVV 20/09 Westerlo Westerlo
FC Bruges FC Bruges 20/09 KRC Genk KRC Genk
KV Courtrai KV Courtrai 20/09 SK Beveren SK Beveren

Dernières réactions

den strep den strep a propos de Un Anderlecht à deux visages : "En deuxième mi-temps, nous avons montré ce dont nous sommes capables" JoBg JoBg a propos de Marco Kana met déjà la pression sur Roméo Amane à Anderlecht gaeldierckx gaeldierckx a propos de "Je t'aime Belgique" : fin d'un beau chapitre, Axel Witsel met un terme à sa carrière internationale Union 60 Union 60 a propos de Terrible verdict confirmé pour Kevin Mac Allister, qui sera absent de longs mois JoBg JoBg a propos de Grand changement à Anderlecht : Sibierski ne recrute plus comme ses prédécesseurs El Malvario El Malvario a propos de Domenico Tedesco encore licencié : son club le vire après quatre journées de Serie A Union 60 Union 60 a propos de "J'ai touché ce rêve du bout des doigts" : quand Guillaume François était tout proche de signer en Angleterre Union 60 Union 60 a propos de "Le côté obscur du football" : l'interview de Thomas Meunier qui fait grand bruit en Angleterre Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de "Charleroi avait des hauts et des bas" : les Zèbres analysent ce qui fait la différence Union 60 Union 60 a propos de Nouveau record d'Europe pour l'Union Saint-Gilloise après sa large victoire face à Lommel Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved