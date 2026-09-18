Une sensation de D1B était tout proche de signer au Standard : voici pourquoi ça ne s'est pas fait

Un jeune talent passé par Charleroi qui rejoint le Standard de Liège ? Voilà un transfert qui aurait fait du bruit. Et c'était sur le point de se faire cet été : Alexandre Stanic était à une visite médicale réussie près de signer à Sclessin. Il est finalement resté au Lierse, et s'en contente.

Alexandre Stanic fait le bonheur du Lierse, en Challenger Pro League, depuis janvier dernier. Transféré en provenance du Sporting Charleroi, il avait immédiatement empilé les buts avec les Pallieters, après avoir déjà inscrit 10 buts en 15 matchs avec les U23 des Zèbres.

Ses performances ont rapidement attiré le regard d'autres clubs cet été : Stanic aurait ainsi pu rejoindre le Club NXT en début de mercato, mais les discussions avaient fini par capoter pour raisons financières. Mais le Nieuwsblad nous apprend cette semaine que le l'ex-international belge U18 a aussi eu des discussions très avancées avec le Standard.

Visite médicale manquée au Standard

Avancées au point où le jeune attaquant de 21 ans a passé sa visite médicale en bord de Meuse. Une visite médicale qui a révélé un souci d'hernie discale potentielle, ce qui a poussé les Rouches à ne pas donner suite au transfert.

"J'étais un peu déçu, bien sûr. Mais j'ai immédiatement tourné le bouton. Rester au Lierse n'était pas du tout une punition pour moi, je ne devais pas absolument quitter Lierre. Le football est un plaisir et je peux le pratiquer dans un environnement familial", relativise Stanic dans le Nieuwsblad.

"Je n'ai que 21 ans. Les grands joueurs ne se laissent pas déstabiliser par un petit contretemps, ils regardent vers l'avant", conclut l'attaquant formé au Sporting Charleroi et au KV Malines. "Cette expérience m'a même poussé à devenir un meilleur footballeur, à améliorer mes statistiques. Et depuis, j'ai marqué deux buts en cinq matchs".



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Au total, Alexandre Stanic compte 6 buts en 18 rencontres pour le Lierse. Il n'a cependant reçu sa chance qu'à deux reprises avec l'équipe A du Sporting Charleroi - mais avait marqué un but en Europe Playoffs face à OHL.