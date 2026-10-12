Deux Zèbres, un Mauve : 9 équipes représentées dans notre équipe-type de la 8e journée

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Deux Zèbres, un Mauve : 9 équipes représentées dans notre équipe-type de la 8e journée
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Il y a eu du spectacle en Jupiler Pro League ce week-end : beaucoup de buts et de candidats pour notre équipe-type du week-end. Deux équipes seulement placent deux joueurs dans le onze.

Gardien de but 

Nacho Miras mérite mention car il a réussi quelques arrêts déterminants, mais l'Espagnol a tout de même pris trois buts. Colin Coosemans, lui, a fait les arrêts qu'il fallait pour empêcher le RSC Anderlecht de prendre le 2-0 et de finalement aller chercher les trois points. 

Défense 

Si le résultat a été occulté par l'erreur flagrante d'arbitrage dans le derby wallon, le Sporting Charleroi n'a pas volé sa victoire, et Cheick Keita en a été le grand artisan. Patron derrière et buteur devant, il a été impérial.

Le nombre de buts inscrits ce week-end laisse peu de place aux clean-sheets, et il faut donc encore récompenser la performance XXL de Christian Burgess, certes face à un Zulte assez faible, mais qui lui vaut de prendre place dans l'équipe-type. 

Lasse Flo, buteur, a été l'un des meilleurs joueurs du KVC Westerlo dans la large victoire de son équipe face à l'Antwerp, et a même ponctué sa performance d'un but. On en fera le troisième défenseur d'une défense à trois, faute de candidats. Kaïs Barry, impérial pour sa première en équipe A avec le Sporting d'Anderlecht, passe lui aussi tout près de l'équipe-type. 

Milieux de terrain 

Amine Boukamir a été excellent dans son rôle de sentinelle face au Standard et a permis aux Zèbres de contrôler la rencontre dans l'entrejeu. Avec un but et de nombreuses passes clefs, Hugo Vetlesen a été le seul véritablement au-dessus du lot contre une RAAL assez faible, et représente donc le Club de Bruges.

Malgré la défaite au bout du compte, on doit mentionner Hannes van der Bruggen, dont la sortie a déséquilibré le Cercle. Nicolas Rommens, qui a délivré deux passes décisives avec Lommel, était également tout proche de notre onze. Mais impossible de ne pas installer en troisième dans notre entrejeu Daan Heymans, homme du match du KRC Genk avec d'ores et déjà l'un des buts de la saison. 

Côté gauche, même s'il n'a pas été décisif, on ne peut que souligner le match de Michel-Ange Balikwisha, qui faisait ce qu'il voulait sur son flanc face à l'Union Saint-Gilloise. Et de l'autre côté, plaçons Simion Michez, auteur d'un excellent match et de son premier but de la saison pour le KV Malines - un but important, les Sang & Or remportant enfin la victoire tant attendue. 

Attaquants 

Lommel a été chercher trois points importants sur la pelouse du SK Beveren, et peut remercier pour cela le jeune prodige néerlandais Don-Angelo Konadu auteur d'un doublé. Prêté par l'Ajax Amsterdam, Konadu joue gros cette saison, et a l'air de le comprendre. 

Pour compléter ce 3-5-2, nous aurions pu placer un second malinois avec Benito Raman, buteur. Adriano Bertaccini, le héros improbable du RSC Anderlecht, mérite lui aussi mention. Mais c'est bien l'homme du match de Westerlo-Antwerp, Norman Bassette, qui a nos faveurs. Le Diable Rouge (une cap) retrouve son meilleur niveau en Campine : il a inscrit un but et donné une passe décisive. 

Le onze : 

Coosemans / Keita - Burgess - Flo / Balikwisha - Vetlesen - Boukamir - Heymans - Michiez / Raman - Konadu 

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