Des faits de racisme lors d'un match de D1B, Igor De Camargo réagit fermement

Des faits de racisme lors d'un match de D1B, Igor De Camargo réagit fermement
Photo: © photonews

Le Jong Genk s'est incliné dans le derby limbourgeois sur le terrain du Patro Eisden Maasmechelen. Les espoirs du KRC Genk ont perdu 1-0 et ont également écopé de deux cartes rouges. Igor De Camargo avait beaucoup de choses à dire après la rencontre, mais a aussi dénoncé l'attitude de ses propres supporters.

Igor De Camargo a vu son équipe terminer à neuf et avait beaucoup à dire après la rencontre, lors de la conférence de presse au Patro Eisden. "C'était un match mouvementé. Un derby est toujours agréable à jouer", reconnait le coach des U23 genkois, qui ont fini le match... à neuf.

"Celui qui a de la passion pour le football veut jouer ce genre de matchs. Nous travaillons avec de jeunes joueurs et je voulais insuffler cette passion dans l'équipe. Pour moi, c'est important. J'ai vu la passion et la grinta que je voulais, oui. Quand on reçoit deux cartes rouges, elle est certainement présente..."

De Camargo n'hésite pas à dénoncer l'attitude de ses supporters

"Il aurait peut-être pu y avoir une autre carte rouge, et le Patro Eisden aurait aussi dû recevoir une carte rouge selon moi. À cent pour cent. Nous devons gagner en maturité et apprendre à lire le jeu. L'an dernier, nous avions fait 4-4 ici après un match très dynamique, avec beaucoup de fautes. Aujourd'hui, c'était exactement la même chose", analyse De Camargo.

Malheureusement, le match a aussi dû être interrompu après que des supporters genkois aient jeté des projectiles mais surtout lancé des cris racistes suite au but du Patro. 


 "Le racisme n'a pas sa place dans le football", a déclaré De Camargo de manière très claire à ce sujet. "Je suis totalement d'accord avec l'arbitre à ce moment-là. Nous devons en parler et nous devons être stricts. Cela n'a pas sa place dans le football".

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