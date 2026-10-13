Le football belge risque de payer très cher après son conflit avec DAZN

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Le football professionnel belge risque de subir un sérieux revers financier lors de la prochaine vente des droits télévisés. Alors que les clubs peuvent encore compter sur un accord rapportant actuellement entre 72 et 74 millions d’euros par an, selon les estimations, l’expert des médias Pierre Maes prévient qu’une forte baisse est à craindre.

Dans une interview accordée au Soir, le spécialiste estime que les droits pourraient valoir moins de 40 millions d’euros par saison à partir de 2030. Cela représenterait une réduction de moitié des revenus actuels.

Cet avertissement intervient alors que la Jupiler Pro League peine à reconquérir une partie de son public. Après des mois d’incertitude concernant la diffusion du football belge, les audiences ont clairement reculé sur le marché francophone. Selon les chiffres du Centre d’Information sur les Médias (CIM), cités par Le Soir, les audiences moyennes sur la télévision classique sont parfois près de 50 % inférieures à celles d’il y a deux ans.

Ces chiffres doivent toutefois être nuancés. Ils comprennent les diffusions via les opérateurs télécoms, mais pas l’application DAZN. En prenant également ces téléspectateurs en compte, la baisse se situerait plutôt entre 20 et 25 %. Il reste difficile de déterminer avec précision combien de supporters se sont tournés vers la plateforme de streaming.

Des mois d’incertitude qui laissent des traces

Les problèmes ont commencé lorsque DAZN et les opérateurs télécoms n’ont pas trouvé d’accord pendant longtemps sur la distribution du football belge. Les supporters n’ont donc pas pu suivre les rencontres via leurs canaux habituels durant plusieurs mois. Certains ont cherché des alternatives, tandis que d’autres ont décroché ou se sont tournés vers d’autres compétitions.

L’accord finalement conclu au printemps a apporté de la clarté pour les quatre prochaines saisons. Mais, selon Pierre Maes, il est bien plus difficile de reconquérir un public perdu que de perdre des téléspectateurs. L’expert qualifie les chiffres actuels dans Le Soir de particulièrement inquiétants et avertit que le football belge a cédé du terrain sur un marché où les supporters disposent d’un nombre croissant de possibilités de divertissement.

Lire aussi… Une incertitude du côté brugeois avant d'affronter l'Inter : voici le onze probable des Blauw en Zwart

La croissance des services IPTV illégaux joue également un rôle, selon l’analyse. Ils donnent accès aux matchs sans abonnement officiel, ce qui complique le retour des supporters vers une formule légale payante. Une plus grande visibilité à la télévision et sur les réseaux sociaux peut aider à maintenir le championnat sous les projecteurs, mais transformer cet intérêt en abonnements payants reste un défi bien plus difficile à relever.

De nouvelles négociations pourraient durement toucher les clubs

Les conséquences financières ne sont pour l’instant pas directement visibles pour les clubs. Le contrat actuel protège leurs revenus, de sorte que la baisse des audiences ne se traduit pas automatiquement par une diminution des droits télévisés. Le véritable test viendra lorsque les droits seront à nouveau mis sur le marché.

Pierre Maes craint que les opérateurs télécoms ne soient en position de force lors des prochaines négociations. En raison du conflit, ils savent désormais mieux ce que vaut le football belge pour eux et quel est le coût de l’absence du championnat dans leur offre. Il sera donc plus difficile de réclamer à nouveau un montant élevé.

Son pronostic est clair : moins de 40 millions d’euros par an à partir de 2030. Il ne s’agit pas d’un scénario certain, mais d’un avertissement à la Pro League et à ses clubs. Une réduction de moitié des revenus télévisés limiterait considérablement la marge de manœuvre financière des clubs belge.

Le défi va donc au-delà du simple fait de ramener davantage de personnes devant leur télévision. Le football belge doit rendre son produit plus attractif, organiser plus simplement sa distribution et redonner aux supporters confiance en une offre stable. Sans cela, l’addition risque d'être salée à l’expiration du contrat actuel.

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