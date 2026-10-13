Une incertitude du côté brugeois avant d'affronter l'Inter : voici le onze probable des Blauw en Zwart

Le Club de Bruges devra être dans un très grand soir pour parvenir à créer la surprise face à l'Inter ce mardi soir (21h00). Mais alors, quel onze le Club de Bruges devrait-il aligner ? Et à quoi doit-on également s'attendre du côté milanais ?

Concernant le poste de gardien, cela ne fait pas trop de doute : Yann Sommer devrait évoluer dans les cages. Le nouveau gardien du Club de Bruges retrouvera ses anciennes couleurs. Cette rencontre sera donc particulière pour lui.

Kyriani Sabbe devrait évoluer sur le côté droit de la défense du 4-2-3-1 brugeois. Brandon Mechele et Lee Han-beom devraient être alignés dans l'axe. Le Sud-Coréen est resté sur le banc samedi contre La Louvière après avoir effectué un long déplacement avec son équipe nationale. Sur le flanc gauche, Joaquin Seys sera très certainement titularisé.

Hans Vanaken et Freddie Potts pourraient être alignés derrière Hugo Vetlesen. Carlos Forbs, sorti sur blessure face à La Louvière samedi et bien présent dans le groupe, pourrait démarrer sur le côté droit de l'attaque, sauf si son état physique ne le permet pas.



Ivan Leko a donné des nouvelles encourageantes en conférence de presse à la veille de la rencontre : "C'est encourageant. Il a participé à une partie de l'entraînement et n'a pas ressenti de réaction importante par la suite. Espérons qu'il passe une bonne nuit et qu'il se réveille demain avec des sensations encore meilleures." Jan Virgili devrait, quant à lui, évoluer sur le côté gauche de l'attaque.

En pointe, Nicolo Tresoldi devrait être aligné. Ivan Leko n'a d'ailleurs pas tari d'éloges à son sujet ce lundi : "Je suis certain que Tresoldi atteindra le plus haut niveau. Où et quand, cela reste à voir. Mais il finira certainement parmi les meilleurs joueurs européens."

Club de Bruges (4-2-3-1) : Sommer - Sabbe, Mechele, Lee Han-beom, Seys - Potts, Vanaken - Forbs (?), Vetlesen, Virgili - Tresoldi.



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L'Inter avec son duo Lautaro Martinez-Thuram en attaque

L'Inter devrait, de son côté, évoluer dans un 3-5-2. L'Espagnol Josep Martínez sera très probablement dans le but milanais. Dans la défense à trois, Yann Bisseck, Manuel Akanji et Alessandro Bastoni devraient être alignés selon Sky Sport. Andy Diouf est pressenti pour évoluer sur le côté droit, tandis que Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu et Piotr Zielinski devraient composer le milieu.

Il est également possible qu'Aleksandar Stanković soit aligné contre son ancienne équipe à la place de Calhanoglu. Federico Dimarco devrait démarrer en tant que piston gauche. En attaque, Lautaro Martinez et Marcus Thuram devraient être alignés tous les deux devant.

Inter (3-5-2) : Martinez - Bisseck, Akanji, Bastoni - Diouf, Barella, Calhanoglu (ou Stankovic), Zielinski, Dimarco - Thuram, Lautaro Martinez.