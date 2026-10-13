Analyse Une incertitude du côté brugeois avant d'affronter l'Inter : voici le onze probable des Blauw en Zwart

Une incertitude du côté brugeois avant d'affronter l'Inter : voici le onze probable des Blauw en Zwart
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Le Club de Bruges devra être dans un très grand soir pour parvenir à créer la surprise face à l'Inter ce mardi soir (21h00). Mais alors, quel onze le Club de Bruges devrait-il aligner ? Et à quoi doit-on également s'attendre du côté milanais ?

Concernant le poste de gardien, cela ne fait pas trop de doute : Yann Sommer devrait évoluer dans les cages. Le nouveau gardien du Club de Bruges retrouvera ses anciennes couleurs. Cette rencontre sera donc particulière pour lui.

Kyriani Sabbe devrait évoluer sur le côté droit de la défense du 4-2-3-1 brugeois. Brandon Mechele et Lee Han-beom devraient être alignés dans l'axe. Le Sud-Coréen est resté sur le banc samedi contre La Louvière après avoir effectué un long déplacement avec son équipe nationale. Sur le flanc gauche, Joaquin Seys sera très certainement titularisé.

Hans Vanaken et Freddie Potts pourraient être alignés derrière Hugo Vetlesen. Carlos Forbs, sorti sur blessure face à La Louvière samedi et bien présent dans le groupe, pourrait démarrer sur le côté droit de l'attaque, sauf si son état physique ne le permet pas.

Ivan Leko a donné des nouvelles encourageantes en conférence de presse à la veille de la rencontre : "C'est encourageant. Il a participé à une partie de l'entraînement et n'a pas ressenti de réaction importante par la suite. Espérons qu'il passe une bonne nuit et qu'il se réveille demain avec des sensations encore meilleures." Jan Virgili devrait, quant à lui, évoluer sur le côté gauche de l'attaque.

En pointe, Nicolo Tresoldi devrait être aligné. Ivan Leko n'a d'ailleurs pas tari d'éloges à son sujet ce lundi : "Je suis certain que Tresoldi atteindra le plus haut niveau. Où et quand, cela reste à voir. Mais il finira certainement parmi les meilleurs joueurs européens."

Club de Bruges (4-2-3-1) : Sommer - Sabbe, Mechele, Lee Han-beom, Seys - Potts, Vanaken - Forbs (?), Vetlesen, Virgili - Tresoldi.

Lire aussi… LIVE Inter - Bruges : les Blauw en Zwart prêts à créer la surprise contre l’Inter ?

L'Inter avec son duo Lautaro Martinez-Thuram en attaque

L'Inter devrait, de son côté, évoluer dans un 3-5-2. L'Espagnol Josep Martínez sera très probablement dans le but milanais. Dans la défense à trois, Yann Bisseck, Manuel Akanji et Alessandro Bastoni devraient être alignés selon Sky Sport. Andy Diouf est pressenti pour évoluer sur le côté droit, tandis que Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu et Piotr Zielinski devraient composer le milieu.

Il est également possible qu'Aleksandar Stanković soit aligné contre son ancienne équipe à la place de Calhanoglu. Federico Dimarco devrait démarrer en tant que piston gauche. En attaque, Lautaro Martinez et Marcus Thuram devraient être alignés tous les deux devant.

Inter (3-5-2) : Martinez - Bisseck, Akanji, Bastoni - Diouf, Barella, Calhanoglu (ou Stankovic), Zielinski, Dimarco - Thuram, Lautaro Martinez.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Inter - FC Bruges en live sur Walfoot.be à partir de 21:00.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
Inter

Plus de news

LIVE Inter - Bruges : les Blauw en Zwart prêts à créer la surprise contre l’Inter ?

LIVE Inter - Bruges : les Blauw en Zwart prêts à créer la surprise contre l’Inter ?

11:10
"Il finira certainement parmi les meilleurs joueurs européens" : Ivan Leko encense un cadre de Bruges Réaction

"Il finira certainement parmi les meilleurs joueurs européens" : Ivan Leko encense un cadre de Bruges

06:20
La belle initiative des groupes d'animation du Standard

La belle initiative des groupes d'animation du Standard

12:30
Un ancien coéquipier de Thibaut Courtois au Real Madrid fait ses débuts avec son nouveau club en Serie A

Un ancien coéquipier de Thibaut Courtois au Real Madrid fait ses débuts avec son nouveau club en Serie A

12:11
Le football belge risque de payer très cher après son conflit avec DAZN

Le football belge risque de payer très cher après son conflit avec DAZN

10:30
Des faits de racisme lors d'un match de D1B, Igor De Camargo réagit fermement

Des faits de racisme lors d'un match de D1B, Igor De Camargo réagit fermement

12:00
Il est sur le marché : un ex-coach de Pro League prend la porte après 5 défaites d'affilée

Il est sur le marché : un ex-coach de Pro League prend la porte après 5 défaites d'affilée

11:40
Soulagement pour Bruges avant d'affronter l'Inter ? Ivan Leko donne des nouvelles de l'un de ses cadres Réaction

Soulagement pour Bruges avant d'affronter l'Inter ? Ivan Leko donne des nouvelles de l'un de ses cadres

20:00
"Ce sera forcément un moment particulier" : Yann Sommer s'apprête à vivre un match spécial avec Bruges Réaction

"Ce sera forcément un moment particulier" : Yann Sommer s'apprête à vivre un match spécial avec Bruges

19:30
Orel Mangala a un nouvel équipier prestigieux à Getafe : 6 Champions League et un Euro au compteur !

Orel Mangala a un nouvel équipier prestigieux à Getafe : 6 Champions League et un Euro au compteur !

11:00
Le talent anderlechtois Kaïs Barry a le choix entre... cinq sélections nationales, dont la Belgique

Le talent anderlechtois Kaïs Barry a le choix entre... cinq sélections nationales, dont la Belgique

10:00
"Ce n'est pas un 9" : Matias Fernandez-Pardo très critiqué après son match raté avec Newcastle United

"Ce n'est pas un 9" : Matias Fernandez-Pardo très critiqué après son match raté avec Newcastle United

09:30
Coup dur pour un club de D1B, qui perd un cadre pour de longs mois

Coup dur pour un club de D1B, qui perd un cadre pour de longs mois

09:00
Excellente nouvelle au Club de Bruges pour le déplacement à l'Inter Milan

Excellente nouvelle au Club de Bruges pour le déplacement à l'Inter Milan

17:30
"J'espère que c'est juste de l'incompétence" : Philippe Albert hallucine du penalty refusé au Standard

"J'espère que c'est juste de l'incompétence" : Philippe Albert hallucine du penalty refusé au Standard

08:30
2
Diable Rouge sous Rudi Garcia, il rêve toujours : "C'est dans un coin de ma tête"

Diable Rouge sous Rudi Garcia, il rêve toujours : "C'est dans un coin de ma tête"

08:00
1
Il était là contre les Diables : un Champion du Monde attendu en Belgique, accompagné d'un ancien Mauve

Il était là contre les Diables : un Champion du Monde attendu en Belgique, accompagné d'un ancien Mauve

07:30
Gianni Infantino bientôt défié à la FIFA ? Un grand nom du football pourrait se présenter contre lui

Gianni Infantino bientôt défié à la FIFA ? Un grand nom du football pourrait se présenter contre lui

07:00
Sale soirée pour Matias Fernandez-Pardo avec Newcastle : grosse défaite face au promu Coventry

Sale soirée pour Matias Fernandez-Pardo avec Newcastle : grosse défaite face au promu Coventry

06:40
Un départ plus tôt que prévu pour Kevin De Bruyne ? Un journaliste italien évoque des premiers contacts

Un départ plus tôt que prévu pour Kevin De Bruyne ? Un journaliste italien évoque des premiers contacts

23:00
"Il est vraiment, vraiment sous-estimé" : Vincent Kompany est fan d'un ancien joueur de Pro League

"Il est vraiment, vraiment sous-estimé" : Vincent Kompany est fan d'un ancien joueur de Pro League

22:20
"On ne voulait plus de lui" : Adriano Bertaccini, le nouveau casse-tête de Vitor Bruno ?

"On ne voulait plus de lui" : Adriano Bertaccini, le nouveau casse-tête de Vitor Bruno ?

22:40
2
Yann Sommer voit très grand pour son coéquipier du Club de Bruges : "Un futur grand d'Europe"

Yann Sommer voit très grand pour son coéquipier du Club de Bruges : "Un futur grand d'Europe"

13:30
Champion avec les jeunes de Bruges et Maxim De Cuyper, le voilà suspect dans une affaire de meurtre !

Champion avec les jeunes de Bruges et Maxim De Cuyper, le voilà suspect dans une affaire de meurtre !

18:00
Thibaut Courtois impressionne toujours autant : le Real Madrid le considère comme plus qu'un gardien

Thibaut Courtois impressionne toujours autant : le Real Madrid le considère comme plus qu'un gardien

22:00
Deux Zèbres, un Mauve : 9 équipes représentées dans notre équipe-type de la 8e journée

Deux Zèbres, un Mauve : 9 équipes représentées dans notre équipe-type de la 8e journée

20:40
Radja Nainggolan encore dans le viseur de la justice : l'ancien Diable Rouge sanctionné

Radja Nainggolan encore dans le viseur de la justice : l'ancien Diable Rouge sanctionné

21:30
Un cadre historique du Bayern Munich sur la sellette : Vincent Kompany doit gérer une situation délicate

Un cadre historique du Bayern Munich sur la sellette : Vincent Kompany doit gérer une situation délicate

21:20
La Croky Cup va changer : une grande nouveauté attend les clubs amateurs la saison prochaine

La Croky Cup va changer : une grande nouveauté attend les clubs amateurs la saison prochaine

21:00
Deux décisions qui font mal au Standard : Jonathan Lardot tranche sur les polémiques du derby wallon

Deux décisions qui font mal au Standard : Jonathan Lardot tranche sur les polémiques du derby wallon

20:20
7
Le Standard aurait été inspiré d'insister : Norman Bassette est la bonne surprise de ce début de saison

Le Standard aurait été inspiré d'insister : Norman Bassette est la bonne surprise de ce début de saison

18:40
La propagande Jérémy Doku est en marche : "C'est juste horrible de jouer contre lui"

La propagande Jérémy Doku est en marche : "C'est juste horrible de jouer contre lui"

18:20
Cristiano Ronaldo n'en démord pas : "Je suis le meilleur footballeur de tous les temps, point final"

Cristiano Ronaldo n'en démord pas : "Je suis le meilleur footballeur de tous les temps, point final"

17:00
Après Zeqiri, deux autres joueurs blessés du noyau A ont rejoué avec les Espoirs du Standard

Après Zeqiri, deux autres joueurs blessés du noyau A ont rejoué avec les Espoirs du Standard

16:20
Kevin De Bruyne revit : Van Bommel chez les Diables imité par Allegri à Naples

Kevin De Bruyne revit : Van Bommel chez les Diables imité par Allegri à Naples

15:50
Bruges peut-il surprendre l’Inter ? Le coach des Nerazzurri est méfiant : "Un club ambitieux et entreprenant" Réaction

Bruges peut-il surprendre l’Inter ? Le coach des Nerazzurri est méfiant : "Un club ambitieux et entreprenant"

15:20

Plus de news

Les plus populaires

Champions League

 Journée 2
Sabah Sabah 18:45 Slavia Prague Slavia Prague
Lens Lens 18:45 Sporting Portugal Sporting Portugal
Villarreal Villarreal 21:00 Napoli Napoli
RB Leipzig RB Leipzig 21:00 PSV PSV
Galatasaray Galatasaray 21:00 FC Barcelone FC Barcelone
Atlético Madrid Atlético Madrid 21:00 Manchester United Manchester United
Inter Inter 21:00 FC Bruges FC Bruges
Viking FK Viking FK 21:00 Bayern Munich Bayern Munich
Arsenal Arsenal 21:00 Lille OSC Lille OSC
LASK Linz LASK Linz 14/10 Liverpool Liverpool
Feyenoord Feyenoord 14/10 Como Como
Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 14/10 AEK Athènes AEK Athènes
Real Betis Real Betis 14/10 FC Porto FC Porto
Bodo Glimt Bodo Glimt 14/10 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Slovan Bratislava Slovan Bratislava 14/10 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Manchester City Manchester City 14/10 PSG PSG
AS Roma AS Roma 14/10 Real Madrid Real Madrid
Aston Villa Aston Villa 14/10 Fenerbahce Fenerbahce

Dernières réactions

JoBg JoBg a propos de "J'espère que c'est juste de l'incompétence" : Philippe Albert hallucine du penalty refusé au Standard Albert Dupont Albert Dupont a propos de L'Europe grâce au championnat, est-ce déjà fini pour le Standard ? Albert Dupont Albert Dupont a propos de Deux décisions qui font mal au Standard : Jonathan Lardot tranche sur les polémiques du derby wallon Pogi Pogi a propos de "On ne voulait plus de lui" : Adriano Bertaccini, le nouveau casse-tête de Vitor Bruno ? sanglier66 sanglier66 a propos de Diable Rouge sous Rudi Garcia, il rêve toujours : "C'est dans un coin de ma tête" Pogi Pogi a propos de "C'est très étonnant" : Jonathan Lardot donne raison au Standard sur le penalty non sifflé face à Charleroi Pogi Pogi a propos de En fin de contrat en 2027, Thibaut Courtois prend une grande décision pour son avenir Pogi Pogi a propos de Deux nouveaux blessés à l'Union : "Ils ne seront pas là la semaine prochaine" Pogi Pogi a propos de "Une décision scandaleuse" : Vincent Euvrard Rouche de colère après la défaite du Standard face à Charleroi Pogi Pogi a propos de "On a souffert ici, mais c'est normal" : Mario Kohnen regrette de ne pas avoir tué le match face au Standard Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved