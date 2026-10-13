"Il finira certainement parmi les meilleurs joueurs européens" : Ivan Leko encense un cadre de Bruges

Le Club de Bruges parviendra-t-il à créer la surprise ce mardi soir (21h00) contre l'Inter Milan ? Difficile de le savoir, mais une chose est sûre : les Blauw en Zwart comptent bien tout faire pour s'imposer. Ivan Leko croit en tout cas en ses hommes. Et notamment en Nicolò Tresoldi, qu'il n'a pas hésité à encenser.

"Comment allons-nous nous présenter ? Difficile à dire", a déclaré Ivan Leko en conférence de presse. "Contre l'Antwerp et Genk, nous étions dans un bon rythme. Mais ensuite, nous avons 'perdu' notre équipe. Le week-end dernier, nous avons surtout joué en nous appuyant sur des vidéos et sur notre mémoire. Je suis heureux d'avoir des joueurs aussi intelligents et j'y crois."

Samedi, le Club de Bruges s'est imposé sur le score de 1-4 sur la pelouse de La Louvière. Un succès qui a ainsi permis aux Blauw en Zwart de faire le plein de confiance avant de se déplacer à Milan.

Ivan Leko espère exploiter les faiblesses de l'Inter

L'Inter Milan évoluera très certainement dans son 3-5-2 habituel. Que pense le tacticien croate de ce système ? "J'aime le 3-5-2. C'est un système très dynamique, qui propose quelque chose de différent chaque semaine. Nous connaissons ses forces et ses faiblesses. J'espère que nous parviendrons surtout à exploiter ses faiblesses demain."

Cette rencontre sera particulière pour Nicolò Tresoldi, d'origine italienne, et Yann Sommer, qui a passé trois saisons à l'Inter avant de rejoindre le Club de Bruges. "Je suis certain que Tresoldi atteindra le plus haut niveau", a réagi Ivan Leko. "Où et quand, cela reste à voir. Mais il finira certainement parmi les meilleurs joueurs européens."

"Avec Yann, nous avons un véritable leader. Il mérite l'accueil particulier que lui réservent les supporters de l'Inter. Les émotions, c'est beau, mais demain, ce qui compte, c'est le résultat", a-t-il conclu.



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Le Club de Bruges veut créer la surprise

La mission est claire : parvenir à créer la surprise. Lors de la première journée de la phase de ligue, Bruges s'était incliné 2-3 contre Aston Villa. Les Brugeois espèrent désormais relever la tête, mais face à une équipe comme l'Inter, cela s'annonce très difficile. Même si Bruges est toujours capable de créer la surprise.