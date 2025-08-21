Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 21/08: Muleka - Tau - Tzolis - Ordonez - Mmaee

Bruges a déjà refusé 30 millions pour un joueur, mais Crystal Palace pourrait revenir à la charge

Crystal Palace s'était intéressé à Christos Tzolis, offrant 30 millions d'euros refusés par le Club de Bruges. Les Eagles pourraient désormais revenir à la charge, mais pour un autre joueur.

Une affaire à saisir ? Un attaquant formé au Standard et international marocain est libre et cherche un défi

Ryan Mmaee a été libéré de son contrat par Stoke City, et se cherche donc un nouveau défi. L'ancien attaquant de Beveren, Ferencvaros et Limassol intéresse le Maroc mais espère rester en Europe.

Après avoir claqué la porte en Arabie Saoudite, l'ex-Rouche Jackson Muleka connaît son nouveau club

Jackon Muleka a quitté l'Arabie Saoudite très peu de temps après y avoir signé à titre définitif. L'attaquant congolais sait désormais où il évoluera cette saison.

Trois clubs belges s'intéresseraient à l'une des sensations du championnat suédois

Le Club de Bruges, le Cercle de Bruges et le KVC Westerlo auraient jeté leur dévolu sur Ezekiel Alladoh. L'attaquant nigérian de 19 ans sort d'une belle saison en D1 suédoise.

Ancienne sensation de la Pro League passée par Anderlecht et Bruges, il signe... au Vietnam

Nouvelle aventure exotique pour Percy Tau. L'ancien chouchou du Parc Duden a signé en D1 vietnamienne.

Anderlecht perd un jeune talent, qui rejoint Lille

Le RSC Anderlecht a dû se résoudre à laisser partir un nouveau jeune talent. L'international marocain U16 Mouad Gounfissi a signé au LOSC.