Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 26/08: Stassin - Lammens - Lakomy - Simic - Vazquez

Lucas Stassin bloqué par Saint-Etienne alors qu'un club de Ligue 1 le veut absolument

Lucas Stassin a été relégué en Ligue 2 avec l'AS Saint-Etienne. À un an de la Coupe du Monde 2026, l'attaquant aimerait cependant rester en Ligue 1. (Lire la suite)

Une équipe espère chiper Senne Lammens à Manchester United (mais a peu de chances d'y parvenir)

Le transfert de Senne Lammens vers Manchester United semble être à un stade avancé. United négocie un montant d'environ 20 millions d'euros avec l'Antwerp, avec divers bonus. (Lire la suite)

Anderlecht essaie de se débarrasser de Luis Vazquez... mais un club de Pro League refuse

Luis Vazquez avait disputé une préparation de haut vol avec Anderlecht, mais son entame de saison est une fois de plus décevante. L'Argentin est sur une voie de garage. (Lire la suite)