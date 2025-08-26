Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 26/08: Stassin - Lammens - Lakomy - Simic - Vazquez
Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct !
Lucas Stassin bloqué par Saint-Etienne alors qu'un club de Ligue 1 le veut absolument
Lucas Stassin a été relégué en Ligue 2 avec l'AS Saint-Etienne. À un an de la Coupe du Monde 2026, l'attaquant aimerait cependant rester en Ligue 1. (Lire la suite)
Une équipe espère chiper Senne Lammens à Manchester United (mais a peu de chances d'y parvenir)
Le transfert de Senne Lammens vers Manchester United semble être à un stade avancé. United négocie un montant d'environ 20 millions d'euros avec l'Antwerp, avec divers bonus. (Lire la suite)
Anderlecht essaie de se débarrasser de Luis Vazquez... mais un club de Pro League refuse
Luis Vazquez avait disputé une préparation de haut vol avec Anderlecht, mais son entame de saison est une fois de plus décevante. L'Argentin est sur une voie de garage. (Lire la suite)
Jan-Carlo Simic, d'idole des supporters à un départ prématuré : les négociations ont déjà commencé
Jan-Carlo Simic est très apprécié du public anderlechtois, mais cette saison, il ne joue pas. Le Serbe va d'ores et déjà quitter le club. (Lire la suite)
Un beau renfort pour OHL avant de recevoir le Standard
OHL a lancé sa saison avec une victoire sur la pelouse de Dender. Les Louvanistes reçoivent le Standard le weekend prochain, et se sont renforcés entre-temps. (Lire la suite)
