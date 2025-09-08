Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 08/09: Rouhi

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Rouhi

Bonne affaire en vue : un défenseur de la Juventus sur le point de se relancer en Pro League

Westerlo n'a pas terminé son mercato. Les Campinois finalisent l'arrivée de Jonas Rouhi en provenance de la Juventus. (Lire la suite)