LIVE Coupe du monde 28/6 : terrible drame pour Cody Gakpo, qui reste avec les Pays-Bas

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LIVE Coupe du monde 28/6 : terrible drame pour Cody Gakpo, qui reste avec les Pays-Bas
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Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.

Personne ne fait mieux : un Diable Rouge signe une statistique incroyable en Coupe du monde

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Les Diables Rouges se sont rassurés en s’imposant 1-5 face à la Nouvelle-Zélande. Les Belges ont livré une très bonne prestation et ont directement pris les All Whites à la gorge. Leandro Trossard en a été l’incarnation. (Lire la suite)

Loïc Woos

Cody Gakpo reste avec les Pays-Bas malgré la perte de son fils prêt à naître

Ce samedi, Cody Gakpo et sa compagne, Noa van der Bij, ont annoncé la perte de leur fils, qui devait naître début octobre. "C’est une période incroyablement difficile pour notre famille. Nous demandons respectueusement que notre intimité soit préservée. Merci de votre compréhension."

L'attaquant néerlandais de Liverpool s'est entretenu avec sa compagne et a décidé de rester avec les Oranje pour la suite de la Coupe du monde. Les Pays-Bas affronteront le Maroc, mardi soir, pour l'un des gros chocs de ces seizièmes de finale. Le vainqueur affrontera le gagnant du duel entre l'Afrique du Sud et le Canada, qui lanceront ces seizièmes de finale ce dimanche soir.

"La phase de poules n'était qu'un échauffement" : comment la presse sénégalaise aborde Belgique - Sénégal

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C'est assuré, la Belgique affrontera le Sénégal en seizièmes de finale de la Coupe du monde. La nation africaine approche nos Diables Rouges avec beaucoup de respect, mais aussi avec l'espoir de créer la surprise et continuer l'aventure. (Lire la suite)

Loïc Woos

L'Iran remercie les médias et la ville de Tijuana

Dans un communiqué, la Fédération iranienne de football s'est exprimée après son élimination de la Coupe du monde, et s'est notamment adressée aux médias du monde entier. "Merci pour votre professionnalisme, votre soutien et pour avoir couvert non seulement le parcours sportif de notre équipe, mais aussi le traitement injuste et antisportif dont notre délégation a été victime durant son séjour. Votre souci de rapporter les faits avec exactitude et intégrité nous a été très précieux."

L'Iran avait logé à Tijuana, au Mexique, plutôt qu'en Arizona, comme prévu initialement. "Nous tenons également à exprimer notre sincère gratitude au merveilleux peuple mexicain, et plus particulièrement à la magnifique ville de Tijuana et à ses habitants chaleureux et accueillants. Vous nous avez reçus avec une générosité et une hospitalité authentiques, nous faisant immédiatement nous sentir comme chez nous. Il est très difficile pour nous tous de quitter Tijuana."

Le petit pactole déjà empoché par l'Union belge grâce à la qualification des Diables à la Coupe du monde

La FIFA a prévu des primes record pour toutes les Fédérations participant à la Coupe du monde. L'Union belge est déjà certaine d'empocher plus de 10 millions d'euros et espère naturellement que les Diables Rouges poursuivront l'aventure le plus longtemps possible. (Lire la suite)

Et si Romelu Lukaku devait rester... supersub durant cette Coupe du Monde ?

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Ceux qui connaissent Big Rom savent qu'il veut toujours commencer chaque match, et toujours jouer nonante minutes. Mais il faut se rendre à l'évidence : ce n'est pas forcément dans ce rôle qu'il sera le plus utile dans ce Mondial. (Lire la suite)

Les signaux sont au vert pour Zeno Debast, qui sera face à la presse ce dimanche !

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Zeno Debast devrait enfin voir le bout du tunnel. Le défenseur du Sporting Portugal passait ses scanners ce samedi et si aucun résultat n'a été communiqué, il a été annoncé en conférence de presse ce dimanche en conférence de presse. (Lire la suite)

Hugo Broos laisse planer le doute concernant son avenir : "Nous verrons"

Hugo Broos a déjà réussi sa Coupe du Monde 2026. Le sélectionneur de l'Afrique du Sud a qualifié les Bafana Bafana pour les 16e de finale, et reste ouvert concernant la suite. (Lire la suite)

La statistique absolument folle de Romelu Lukaku face à la Nouvelle-Zélande

Romelu Lukaku a inscrit un but sur sa deuxième touche de balle contre la Nouvelle-Zélande, puis réussi à délivrer une passe décisive. Il n'a pourtant touché que cinq ballons sur son temps de jeu. (Lire la suite)

Florent Malice

Steve Clarke quitte son poste de sélectionneur de l'Ecosse

C'est une page qui se tourne dans l'histoire de la sélection écossaise. Steve Clarke, en poste à la tête de l'Écosse depuis 2019, a en effet annoncé qu'il quittait ses fonctions, dans la foulée de l'élimination confirmée de la sélection au chardon dans ces poules de la Coupe du Monde 2026. L'Ecosse pouvait toujours rêver d'un miracle, selon les résultats des autres groupes, mais avait très peu de chances de figurer parmi les meilleurs troisièmes. 

Steve Clarke aura emmené l'Écosse à deux Euro ainsi qu'à une première Coupe du Monde depuis 1998, et ainsi participé grandement à ce que la fameuse "Tartan Army" devienne une référence dans le monde du supportérisme ces dernières années. C'est d'ailleurs aux supporters que Clarke s'est adressé en annonçant sa démission. 

 

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C'est désormais terminé pour la phase de poules de la Coupe du Monde 2026. On y voit maintenant clair : voici les affiches des 16e de finale ! (Lire la suite)

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Tout le stade de Dallas était certainement très déçu que Lionel Messi ne débute pas le match entre la Jordanie et l'Argentine. Mais les supporters en auront tout de même eu pour leur argent! (Lire la suite)

Scénario fou : l'Autriche finit devant l'Algérie à la dernière minute

Ca y est : les derniers matchs de la phase de poules sont derrière nous. Le groupe J ponctuait la soirée (ou la matinée heure belge) avec Jordanie-Argentine et Algérie-Autriche. L'Autriche a arraché le partage en fin de match. (Lire la suite)

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Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.

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Afrique du Sud Afrique du Sud 1-0 Corée du Sud Corée du Sud
Equateur Equateur 2-1 Allemagne Allemagne
Curacao Curacao 0-2 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire
Japon Japon 1-1 Suède Suède
Tunisie Tunisie 1-3 Pays-Bas Pays-Bas
Turquie Turquie 3-2 Etats-Unis Etats-Unis
Paraguay Paraguay 0-0 Australie Australie
Sénégal Sénégal 5-0 Iraq Iraq
Norvège Norvège 1-4 France France
Uruguay Uruguay 0-1 Espagne Espagne
Iles du Cap-Vert Iles du Cap-Vert 0-0 Arabie Saoudite Arabie Saoudite
Egypte Egypte 1-1 Iran Iran
Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 1-5 Belgique Belgique
Croatie Croatie 2-1 Ghana Ghana
Panama Panama 0-2 Angleterre Angleterre
République Démocratique du Congo République Démocratique du Congo 3-1 Ouzbékistan Ouzbékistan
Colombie Colombie 0-0 Portugal Portugal
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