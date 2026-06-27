LIVE Coupe du monde 27/6 : Rudi Garcia fait une fleur au groupe

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LIVE Coupe du monde 27/6 : Rudi Garcia fait une fleur au groupe
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Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.

Scott Crabbé

Les Diables en congé

Rudi Garcia est un entraîneur fier de son groupe après la victoire 5-1 contre la Nouvelle-Zélande. Il en a profité pour remettre l'église au milieu du village en conférence de presse après les critiques envers ses cadres, mais aussi pour faire une fleur à son noyau. Le sélectionneur a ainsi annulé l'entraînement du joueur pour, que les joueurs puissent profiter d'une journée en famille, notamment avec leurs compagnes, présentes sur place. Une belle récompense pour marquer le retour des sourires au camp de base après la belle prestation d'hier. De quoi continuer à prendre confiance avant le seizième de finale de mercredi soir ?

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République tchèque République tchèque 0-3 Mexique Mexique
Afrique du Sud Afrique du Sud 1-0 Corée du Sud Corée du Sud
Equateur Equateur 2-1 Allemagne Allemagne
Curacao Curacao 0-2 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire
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Sénégal Sénégal 5-0 Iraq Iraq
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Uruguay Uruguay 0-1 Espagne Espagne
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Egypte Egypte 1-1 Iran Iran
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Panama Panama 23:00 Angleterre Angleterre
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