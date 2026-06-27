LIVE Coupe du monde 27/6 : Rudi Garcia fait une fleur au groupe
Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.
Les Diables en congé
Rudi Garcia est un entraîneur fier de son groupe après la victoire 5-1 contre la Nouvelle-Zélande. Il en a profité pour remettre l'église au milieu du village en conférence de presse après les critiques envers ses cadres, mais aussi pour faire une fleur à son noyau. Le sélectionneur a ainsi annulé l'entraînement du joueur pour, que les joueurs puissent profiter d'une journée en famille, notamment avec leurs compagnes, présentes sur place. Une belle récompense pour marquer le retour des sourires au camp de base après la belle prestation d'hier. De quoi continuer à prendre confiance avant le seizième de finale de mercredi soir ?
"Ça me gêne un peu" : malgré la victoire, Anthony Vanden Borre tacle Rudi Garcia
Jérémy Doku avait été annoncé sur le banc pour débuter le match de ce matin contre la Nouvelle-Zélande. Mais il était finalement bien titulaire. Une gestion qui étonne Anthony Vanden Borre. (Lire la suite)
"Gravé dans les mémoires pendant des années" : la presse néo-zélandaise sous le choc des Diables
Les Diables Rouges ont rectifié le tir, que ce soit dans la manière au classement en battant la Nouvelle-Zélande 5-1. De quoi retrouver un peu de crédit auprès de la presse internationale. (Lire la suite)
Un but très spécial pour Kevin De Bruyne : il explique pourquoi
Kevin De Bruyne a inscrit vendredi soir le 3-0 face à la Nouvelle-Zélande et l’a célébré un peu plus que d'habitude. Après la rencontre, il a expliqué pourquoi ce but restera à jamais gravé dans sa mémoire. (Lire la suite)
Romelu Lukaku et Thibaut Courtois entrent un peu plus encore dans l'histoire diabolique
Plus historiques que cette qualification des "Diables rouges" pour les 1/16e de finale de la Coupe du monde ont été les prestations de Thibaut Courtois et Romelu Lukaku. Les deux cadres ont en effet rayés des tablettes deux joueurs historiques de notre équipe nationale : Enzo Scifo et Marc Wilmots. (Lire la suite)
Un "champion" d'Afrique sur la route des Diables rouges en 1/16e de finale ?
La Belgique a finalement terminé première de son groupe, mais elle ne connaît pas encore son prochain adversaire. Voici les quatre pays qui pourraient se dresser sur la route des "Diables rouges" en 1/16e de finale. (Lire la suite)
Un jeune papa heureux : "Je suis content d'avoir pu aider l'équipe"
On l'attendait sur le terrain mais pas tellement comme titulaire au vu des derniers jours agités qu'il a connus. Pourtant, Jeremy Doku était bien présent au coup d'envoi de ce Nouvelle-Zélande - Belgique, même s'il n'est resté que 56 minutes sur le pré. Il donne son avis sur le match. (Lire la suite)
Un club de Premier League sort le grand jeu pour Thomas Meunier
Thomas Meunier suscite de plus en plus d'intérêt. Un club de Premier League vient de se manifester. Le Diable Rouge devra faire un choix après le Mondial. (Lire la suite)
Aucun doute sur l’homme du match: "Les doutes venaient surtout de l’extérieur"
Leandro Trossard a été le grand artisan de la victoire des Diables Rouges contre la Nouvelle-Zélande. Grâce à un doublé et une passe décisive, il a non seulement porté la Belgique vers un succès convaincant, mais aussi vers la première place du groupe. (Lire la suite)
🎥 Le Panama craque : un ancien de La Gantoise se bagarre à l'entraînement
Grosse tension pour le Panama. À la veille du match contre l'Angleterre, deux joueurs se sont battus à l'entraînement. Une scène qui résume le Mondial très compliqué de la sélection panaméenne. (Lire la suite)
🎥 El Loco Bielsa craque : le coup de sang du sélectionneur de l'Uruguay
Le sélectionneur de l'Uruguay s'est violemment emporté après l'élimination de son équipe au premier tour de la Coupe du monde. (Lire la suite)
"Vous les avez traités de "has-been", voilà leur réponse" : Rudi Garcia n'y va pas de main morte
Rudi Garcia savourait la large victoire de la Belgique contre la Nouvelle-Zélande. Et il en a profité pour régler quelques comptes. (Lire la suite)
Enfin des Diables brillants, un joueur a sorti une masterclass : les cotes après la Nouvelle-Zélande
Cette fois, personne n'est en échec : les Diables ont disputé un match plein et enfin lancé leur tournoi. (Lire la suite)
Thibaut Courtois voulait célébrer avec le groupe : "J'étais heureux pour Romelu Lukaku"
Le dernier rempart a réagi après la large victoire des "Diables rouges" contre la Nouvelle-Zélande, synonyme de qualification pour les 1/16e de finale. Il a aussi expliqué pourquoi il avait traversé le terrain pour célébrer le cinquième but. (Lire la suite)
Enfin le sursaut d'orgueil : les Diables Rouges écrasent la Nouvelle-Zélande... et gagnent leur groupe !
Ils devaient faire le job : ils l'ont fait, et même plus. Les Diables Rouges ont déroulé face à la Nouvelle-Zélande... et dépassé l'Egypte, qui n'est pas parvenue à battre l'Iran. (Lire la suite)
LIVE : Lukaku fait 1-4 !!! Nous sommes de nouveau en tête !
Ce vendredi à Vancouver, à 20h heure locale (5h heure belge), la Belgique affronte la Nouvelle-Zélande. Victoire obligatoire. (Lire la suite)
Une qualification historique pour le Cap-Vert, une élimination amère pour l'Uruguay
Trois partages auront suffi au Cap-Vert, qui dispute sa première Coupe du monde, pour s'offrir un billet pour les 1/16e de finale. En revanche, du côté de l'Uruguay, sorti sans gloire, c'est la soupe à la grimace entre faillite de sa légende Fernando Muslera et coup de sang de Marcelo Bielsa. (Lire la suite)
Voici les onze Diables Rouges qui doivent se qualifier pour les 16es : Rudi Garcia avait un peu bluffé !
Le onze de la Belgique pour le troisième match de poules face à la Nouvelle-Zélande est connu... et Jeremy Doku est bel et bien titulaire. (Lire la suite)
Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.
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