LIVE mercato : Gand et l'Union se séparent d'un joueur, Anderlecht perd un grand talent
Photo: © photonews
Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct !
Surprise à Neerpede : Anderlecht perd l'un de ses grands talents, qui signe à Genk
Alors qu'il était devenu le premier joueur de la talentueuse génération 2011 du Sporting d'Anderlecht à signer un contrat professionnel, Ilyes Bennane quitte Neerpede deux ans après son arrivée pour retourner au Racing Genk, où il aurait signé un contrat de trois ans assorti de deux années avec option. Un transfert pour lequel Anderlecht récupérerait 400.000 €. (Lire la suite)
Un retour dans son ancien club était proche : transfert de dernière minute avorté à Genk
En manque de temps de jeu au Racing Genk et même reconverti en défenseur central par Jess Thorup, Nikolas Sattlberger aurait pu quitter le Limbourg dans les dernières heures du mercato. Un retour au Rapid Vienne était évoqué, mais il n'aura finalement pas lieu. Le milieu de terrain de formation va donc devoir continuer à se battre pour sa place dans les prochaines semaines, en attendant probablement le mois de janvier. (Lire la suite)
Un attaquant quitte l'Union et rejoint Efrain Juarez, l'ancien adjoint de Ronny Deila
En dix-huit mois, Marc Giger n'aura jamais réussi à convaincre à l'Union Saint-Gilloise. Arrivé de Schaffhausen en janvier 2025, l'attaquant suisse quitte le Parc Duden pour l'ETO FC, club de première division hongroise dont l'entraîneur n'est autre qu'Efrain Juarez, ancien adjoint de Ronny Deila au Standard et au Club de Bruges. (Lire la suite)
Le mercato n'est pas encore totalement fini : un défenseur va quitter La Gantoise
Sur une voie de garage à La Gantoise après une fin de prêt très compliquée à l'ESTAC Troyes, Hugo Gambor est en route pour l'Academico Viseu, promu en première division portugaise, où le mercato estival est encore ouvert. Le défenseur centrafricain ne faisait pas partie de la liste européenne des Buffalos et n'avait pas été repris une seule fois dans le groupe de Rik De Mil depuis le début de la saison. (Lire la suite)
C'est officiel : Anderlecht boucle un dernier transfert entrant
On s'attendait à ce que les dernières heures du mercato soient très calmes à Anderlecht. Mais Antoine Sibierski va finalement mener à bien l'un des transferts évoqués ces derniers jours. Ilias Koutsoupias a signé au Lotto Park. (Lire la suite)
Genk est allé le chercher en Côte d'Ivoire : voici le dernier transfert des Limbourgeois
Genk mise sur Moussa Kone pour renforcer son équipe U23. Le jeune milieu ivoirien arrive de San Pedro FC avec une option d'achat. (Lire la suite)
Libéré par Eupen, Zakaria Atteri (ex-Mouscron et RFC Liège) reste en Challenger Pro League
Ce jeudi, l'AS Eupen annonçait la fin de sa collaboration avec Zakaria Atteri. Passé par Dender, Mouscron ou encore le RFC Liège et arrivé au Kehrweg l'été dernier, l'attaquant de 24 ans ne va toutefois pas rester longtemps sans club. Il est en effet attendu au Patro Eisden, toujours en Challenger Pro League. (Lire la suite)
OFFICIEL : après quatre offres refusées, le Cercle de Bruges parvient à recruter sa cible
Le Cercle Bruges souhaite toujours acquérir l'ailier Tunde Akinsola et a vu son club actuel, AVS, pensionnaire de D2 portugaise, refuser une quatrième proposition à 1,5 million d'euros. (Lire la suite)
Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct !
Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot