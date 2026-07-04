LIVE Coupe du monde 4/7
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"Il va falloir qu'on en ait dans le pantalon" : après Lukaku, Maxim De Cuyper garde le même thème
À trois jours d'États-Unis-Belgique, Maxim De Cuyper a évoqué le 8e de finale a venir et n'y est pas allé par quatre chemins. Il sait que ce ne sera pas un match facile. (Lire la suite)
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