Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 20/08: Dolberg - Essiam - Gillekens

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Dolberg - Essiam - Gillekens

Deux transferts en approche à Seraing, dont un ancien de Mouscron aux oubliettes en D1A

Seraing a débuté sa saison par deux défaites en D1B. Mais il y aura encore du mouvement au Pairay avant la fin du mercato. (Lire la suite)

De la Ligue des Champions aux Francs Borains : Igor De Camargo tient son nouveau transfert

Les Francs Borains ont bien commencé la saison mais veulent encore se renforcer. Hier soir, le club a annoncé l'arrivée d'un nouveau milieu de terrain. (Lire la suite)

Ca ne tentait pas Kasper Dolberg : Olivier Renard a refusé une offre pour son attaquant

Restera, restera pas ? Le cas de Kasper Dolberg agite Anderlecht, mais un départ semble tout de même s'éloigner. (Lire la suite)

En manque de temps de jeu à l'Union, il pourrait renforcer l'OHL de David Hubert

Mathias Rasmussen devrait quitter l'Union Saint-Gilloise. Le milieu de terrain norvégien peine à s'imposer chez le champion de Belgique. (Lire la suite)