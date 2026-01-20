Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 20/01: Carrasco - Makosso - Ourega - Erabi - Sikan - Sadiki

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Carrasco - Makosso - Ourega - Erabi - Sikan - Sadiki

Après six mois à Sunderland, déjà un transfert de premier plan pour Noah Sadiki ?

Titulaire à Sunderland dès son arrivée en provenance de l'Union Saint-Gilloise, Noah Sadiki pourrait déjà effectuer un transfert de premier plan. Manchester United s'intéresserait de près au milieu de terrain. (Lire la suite)

Visite médicale ce mardi matin : le premier transfert hivernal d'Anderlecht en approche
Visite médicale ce mardi matin : le premier transfert hivernal d'Anderlecht en approche

L'information devrait être officialisée prochainement. Danylo Sikan passera sa visite médicale à Anderlecht ce mardi matin avant de parapher son contrat avec les Mauves. (Lire la suite)

Le Racing Genk va-t-il céder un attaquant... à son futur adversaire ?

Le Racing Genk cherche déjà une solution pour Jusef Erabi, qui a perdu sa place dans la hiérarchie depuis l'arrivée de Nicky Hayen sur le banc. Et c'est... le FC Utrecht, le prochain adversaire des Limbourgeois, qui se montre intéressé. (Lire la suite)

Dans la lignée de Maxim De Cuyper et Tuur Rommens ? Westerlo a trouvé son nouveau latéral gauche en France

Westerlo aurait trouvé le remplaçant de Tuur Rommens, transféré aux Glasgow Rangers, en la personne de Dylan Ourega. Le latéral gauche français de 21 ans s'apprête à quitter Guingamp et aurait déjà trouvé un accord avec le club campinois. (Lire la suite)

De retour en Europe avant le Mondial ? Yannick Carrasco entre trois clubs... du même championnat

Yannick Carrasco pourrait quitter Al-Shabab lors du mercato hivernal. Désireux de faire son retour en Europe, le Diable Rouge aurait été proposé en prêt à deux clubs de Serie A. Sa décision finale n'a toutefois pas encore été arrêtée. (Lire la suite)

Patron au RWDM à l'époque, il intéresse un club de Jupiler Pro League

Le Cercle de Bruges tient absolument à se maintenir en D1A cette saison. Pour ce faire, les Groen & Zwart veulent attirer un renfort défensif bien connu en Belgique. (Lire la suite)


