LIVE Coupe du monde 19/6 : pression supplémentaire sur De Bruyne et Lukaku contre l'Iran
Photo: © photonews
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Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.
Aurelio De Laurentiis présent pour Belgique - Iran
La Belgique jouera déjà son deuxième match de Coupe du monde ce dimanche, contre l'Iran. Une rencontre capitale pour les Diables Rouges, qui doivent décrocher leur première victoire afin de s'assurer la qualification et de rester dans la course à la première place du groupe.
Une rencontre qui sera suivie en particulier par un certain Aurelio De Laurentiis, le président de Naples, qui sera dans le SoFi Stadium d'Inglewood (Los Angeles) pour assister à la rencontre, selon les informations de nos confrères de Het Laatste Nieuws. Très probablement pour surveiller de près les performances de Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku, dont l'avenir dans le sud de l'Italie reste incertain.
"Ce n'est pas un stade de football" : Hugo Broos critique un stade du Mondial
L'Afrique du Sud a décroché son premier point dans cette Coupe du monde face à la Tchéquie, mais Hugo Broos n'était pas totalement satisfait après la rencontre. Le sélectionneur belge a critiqué le stade, mais aussi le style de jeu de son adversaire. (Lire la suite)
La fédération iranienne va déposer plainte auprès de la FIFA
La fédération iranienne de football va porter plainte auprès de la FIFA en raison des "restrictions" qui sont "imposées" à la sélection dans cette Coupe du monde 2026. (Lire la suite)
Neymar absent contre Haïti
C’était attendu, mais c’est désormais confirmé : Neymar manquera le match du Brésil contre Haïti, programmé ce samedi à 2h30 du matin. La star brésilienne a bien repris les entraînements, mais la sélection ne veut prendre aucun risque avec lui.
Pour son dernier match de poule, le Brésil affrontera l'Écosse jeudi prochain à 00h00. Neymar pourrait cette fois faire son retour, même si un retour en seizièmes de finale semble être le scénario le plus probable, à condition que le Brésil se qualifie. Lors de son premier match, la Seleção avait partagé l'enjeu (1-1) face au Maroc.
Excellente nouvelle pour la Belgique : Zeno Debast a pu s'entraîner individuellement
Zeno Debast est désormais autorisé à s'entraîner individuellement. Le Diable Rouge avance petit à petit vers un retour. (Lire la suite)
La maman de Vozinha va rejoindre son fils en Amérique du Nord
La maman du gardien capverdien Vozinha va rejoindre les États-Unis grâce à l'intervention de membre du Congrès. Elle n'avait pas pu se rendre sur le sol américain en raison du prix du visa. Le Cap-Vert fait partie des 50 pays dont les citoyens doivent payer une caution pouvant atteindre jusqu'à un peu plus de 15.000 dollars.
Devenu une star des réseaux sociaux et ayant fait le buzz suite à ses arrêts face à l'Espagne (0-0), le portier du Cap-Vert pourra désormais évoluer sous les yeux de sa maman, qui n'a pas pu être présente lors du premier match de son fils.
❗️La Maman de Vozinha 🇨🇻 va rejoindre son fils aux USA. 😍pic.twitter.com/PAiskkAnSP— AFRII FOOT (@AfriiFoot) June 19, 2026
Thomas Tuchel obtient gain de cause auprès de la FIFA
Thomas Tuchel s'était plaint de ne pas pouvoir voir ses joueurs lors de l'hymne national anglais, parce qu'il avait été gêné par une armée de photographes.
"Je supplie la FIFA de changer la position des photographes pendant l’hymne national. Je ne pouvais pas voir mon équipe. J’attendais ce moment, très spécial, et j’étais devant un mur de 50 photographes. Je ne pouvais pas voir un seul de mes joueurs et ça a un peu gâché mon expérience", avait-il déclaré.
Le tacticien allemand a obtenu gain de cause puisque la FIFA a décidé que les photographes ne seront plus devant les sélections au moment des hymnes.
Désormais prêt pour le Mondial, Nico Williams se confie sur ses derniers mois compliqués
"Si j’ai déjà pleuré une fois cette année ? Si seulement je n’avais pleuré qu’une seule fois... J’ai traversé une période vraiment difficile. Ces derniers mois ont été très durs, et cette année a été catastrophique. Je ne le souhaiterais même pas à mon pire ennemi.
Je voulais m’entraîner et jouer, mais ma blessure m’en a empêché. J’ai même dû m’entraîner et participer à des compétitions sous injections pour pouvoir continuer.
Heureusement, cette période est derrière moi. Elle m’a permis d’apprendre et de mieux prendre soin de moi."
Source : Marca
L'Union belge prolonge son contrat avec un partenaire historique des Diables Rouges
La Fédération belge de football a annoncé ce vendredi la prolongation de sa collaboration avec l'équipementier sportif Adidas. La firme allemande et l'Union belge resteront liées jusqu'en 2034. (Lire la suite)
La première équipe qualifiée pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde est connue
Le Mexique s'est imposé face à la Corée du Sud sur le plus petit des scores (1-0) et est la première équipe à se qualifier pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde. (Lire la suite)
Un joueur d'Anderlecht buteur et passeur décisif dans la large victoire du Canada face au Qatar
Le Canada n'a fait qu'une bouchée du Qatar cette nuit en s'imposant sur le score de 6-0. Les Canucks tiennent leur première victoire en Coupe du monde de leur histoire. (Lire la suite)
Les scénarios après un match pour les Diables : même la deuxième place ne serait pas un drame
Le premier tour de poules du Mondial est bouclé, et le deuxième a déjà commencé. Les Diables Rouges ont entamé leur campagne par un match nul face à l’Égypte. Mais tout reste encore possible en vue d’un très beau Mondial. (Lire la suite)
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