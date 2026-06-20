Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 20/06: Bamona Lubelu - Thoelen - Devalckeneer - Nozawa - Biancone - Vasovic



Photo: © Photonews

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Bamona Lubelu - Thoelen - Devalckeneer - Nozawa - Biancone - Vasovic Un exode sans précédent : l’Antwerp pourrait aussi perdre son gardien, deux grands favoris pour lui succéder Il pourrait y avoir du changement jusque dans les buts à l’Antwerp. Après la quinzaine de joueurs en fin de contrat, Brandon Nozawa pourrait profiter de sa bonne saison sur le plan personnel pour partir, tandis que Yannick Thoelen (35 ans) va être prolongé d’une saison. (Lire la suite)

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