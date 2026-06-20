Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 20/06: Bamona Lubelu - Thoelen - Devalckeneer - Nozawa - Biancone - Vasovic
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Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Bamona Lubelu - Thoelen - Devalckeneer - Nozawa - Biancone - Vasovic
Un exode sans précédent : l’Antwerp pourrait aussi perdre son gardien, deux grands favoris pour lui succéder
Il pourrait y avoir du changement jusque dans les buts à l’Antwerp. Après la quinzaine de joueurs en fin de contrat, Brandon Nozawa pourrait profiter de sa bonne saison sur le plan personnel pour partir, tandis que Yannick Thoelen (35 ans) va être prolongé d’une saison. (Lire la suite)
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"Je garde un souvenir ému" : les premiers mots de Giulian Biancone à Anderlecht
Le RSC Anderlecht n'a pas encore annoncé son coach, mais a déjà quelques pistes pour son mercato. Giulian Biancone, passé par le Cercle de Bruges, était sur la liste d'Antoine Sibierski et va signer son contrat. Le défenseur central est déjà présent au Lotto Park. (Lire la suite)
À 33 ans, un joueur de D1 FFA signe dans un club qualifié pour la Ligue des Champions
Arrivé en fin de contrat au RAEC Mons, Leslie Bamona s'offre le plus grand défi de sa carrière et s'engage à l'Atert Bissen, qualifié pour le premier tour préliminaire de la Ligue des Champions après son sacre dans le championnat du Luxembourg. (Lire la suite)
Un nouveau coup à la Jashari ? Le Club de Bruges suit un attaquant de Lucerne
Après avoir fait venir Ardon Jashari de Lucerne en 2024 avec le succès et la rentabilité qu'on connaît, le Club de Bruges sonde à nouveau le noyau du club suisse où un jeune attaquant lui plaît bien. (Lire la suite)
Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 19/06