Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 03/07: Moreira

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Moreira

En vue contre le Sénégal : la Roma drague un Diable Rouge en plein Mondial

Diego Moreira a marqué des points lors de son entrée au jeu contre le Sénégal. Prolongera-t-il cette saison référence avec un transfert ? (Lire la suite)