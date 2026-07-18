Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/07: Dumont

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Dumont

Officiel : un ancien du Standard quitte le RWDM pour sa première expérience à l'étranger

Olivier Dumont n'est plus un joueur du RWDM. Le milieu de terrain de 24 ans quitte le Stade Machtens pour signer au MVV Maastricht, en deuxième division néerlandaise. (Lire la suite)