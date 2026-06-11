LIVE Coupe du monde 11/6 : capitaine de sa sélection, un ancien de Pro League forfait pour le Mondial

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LIVE Coupe du monde 11/6 : capitaine de sa sélection, un ancien de Pro League forfait pour le Mondial
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Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.

LIVE : le Mexique mène sur une énorme erreur sud-africaine ! (1-0)

Le Mexique affronte l'Afrique du Sud ce jeudi à midi. Suivez le match d'ouverture de la Coupe du Monde en direct commenté sur Walfoot. (Lire la suite)

Scott Crabbé

Le Japon privé de son capitaine

Coup dur pour le Japon, qui disputera cette Coupe du Monde sans son capitaine, Wataru Endo. L'ancien milieu de terrain de Saint-Trond, désormais âgé de 33 ans et actif à Liverpool, est blessé au pied. Opéré en février dernier, il avait effectué son retour lors du dernier match de préparation contre l'Islande, mais avait été remplacé à la mi-temps. Il ne sera finalement pas apte pour le tournoi. Le timing de l'annonce devenait serré : le forfait intervenant plus de 24 heures avant le premier match du Japon dans ce mondial, Endo pourra bien être remplacé dans la liste.

Bientôt la retraite internationale pour Thibaut Courtois ? Il laisse planer le doute !

Présent en conférence de presse ce jeudi, Thibaut Courtois a laissé échapper une petite bombe : le portier des Diables Rouges n'écarte pas l'idée que cette Coupe du Monde 2026 soit sa dernière, voire qu'il arrête après le tournoi. (Lire la suite)

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Ce jeudi, à 9h25 heure locale (18h25 heure belge), Thibaut Courtois se présentera face à la presse, à 4 jours de l'entrée en lice de la Belgique à la Coupe du Monde 2026. (Lire la suite)

Nouveau classement FIFA : la France grande perdante, la Belgique reste à la même position

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La FIFA a mis à jour le classement des meilleures équipes nationales du monde ce jeudi. La Belgique reste en neuvième position. (Lire la suite)

Nicolas Baccus

Omar Artan désigné par l’UEFA pour la Supercoupe d’Europe

Omar Artan sera au sifflet de la finale de la Supercoupe d’Europe entre le PSG et Aston Villa. Interdit d’officier lors de la Coupe du monde 2026 après avoir été recalé à son arrivée sur le sol américain, l’arbitre somalien a été désigné par l’UEFA pour arbitrer le plus grand match européen du tout début de saison.

Le président de la FIFA a d’ailleurs réagi en conférence de presse ce mercredi à la polémique autour d’Omar Artan : "Bien sûr que ce qui est arrivé à Omar, l’arbitre somalien, est regrettable, mais on ne peut pas tout contrôler... Nous allons en discuter et chercher des solutions. Parfois, il peut être bon de se détendre et de se relaxer..."

 

Nicolas Baccus

Brandon Mechele, le joueur de la Coupe du monde 2026 le plus utilisé en club

Avant le début du Mondial ce jeudi soir avec le match entre le Mexique et l'Afrique du Sud, nous vous partageons une statistique intéressante concernant un Diable Rouge : Brandon Mechele est le joueur présent à la Coupe du monde 2026 qui a disputé le plus de minutes avec son club (le Club de Bruges) cette saison (5008 minutes). Il figure en tête devant un total de 1247 joueurs.

Bryan Heynen (5016 minutes) et Matte Smets (5010 minutes) auraient même, quant à eux, pu avoir plus de minutes dans les jambes en club s'ils avaient été sélectionnés avec la Belgique pour la Coupe du monde 2026.

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Charles Vanhoutte pourrait quitter l'OGC Nice cet été. Des négociations seraient actuellement en cours entre le club français et la formation néerlandaise du Feyenoord Rotterdam. (Lire la suite)

Nicolas Baccus

"C’est incroyable" : Max Anchor ravi de s’entraîner avec les Diables Rouges

Max Anchor, jeune gardien de 21 ans des Sounders de Seattle, accompagne désormais le groupe des Diables Rouges à l’entraînement. Il est considéré comme l'un des grands talents du club américain, avec lequel il a fait ses débuts en MLS à l'âge de seulement 17 ans.

Le portier s'est exprimé au micro de la Fédération belge sur cette expérience unique pour lui : "C'est incroyable. C'était un peu dur, oui, mais tu es dehors, au soleil, sur un terrain parfait, avec des joueurs de classe mondiale. Tout est un peu plus facile, non ?"

Pourquoi de plus en plus de supporters estiment que la FIFA - et un homme en particulier - a vendu son âme

Donald Trump ne sera pas le seul visage fort de cette Coupe du monde 2026. Gianni Infantino, président de la FIFA, devrait lui aussi attirer les caméras, lui qui rêvait depuis des années d'organiser un Mondial aux États-Unis. (Lire la suite)

Catastrophe à quelques jours du Mondial : le Maroc perd deux joueurs importants

Le Maroc n'abordera pas la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique dans les meilleures conditions. Deux joueurs importants manqueront le Mondial 2026, obligeant Mohamed Ouahbi, le belgo-marocain à adapter son groupe. (Lire la suite)

"J'ai ressenti un très bon état d'esprit" : un ancien Diable Rouge est séduit par le groupe de Rudi Garcia

Michel Preud'homme est confiant avant le début de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique. L'ancien gardien des Diables Rouges a apprécié l'attitude affichée par les joueurs de Rudi Garcia lors des derniers matchs de préparation. (Lire la suite)

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Etats-Unis Etats-Unis 13/06 Paraguay Paraguay
Quatar Quatar 13/06 Suisse Suisse
Brésil Brésil 14/06 Maroc Maroc
Haïti Haïti 14/06 Ecosse Ecosse
Australie Australie 14/06 Turquie Turquie
Allemagne Allemagne 14/06 Curacao Curacao
Pays-Bas Pays-Bas 14/06 Japon Japon
Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 15/06 Equateur Equateur
Suède Suède 15/06 Tunisie Tunisie
Espagne Espagne 15/06 Iles du Cap-Vert Iles du Cap-Vert
Belgique Belgique 15/06 Egypte Egypte
Arabie Saoudite Arabie Saoudite 16/06 Uruguay Uruguay
Iran Iran 16/06 Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande
France France 16/06 Sénégal Sénégal
Iraq Iraq 17/06 Norvège Norvège
Argentine Argentine 17/06 Algérie Algérie
Autriche Autriche 17/06 Jordanie Jordanie
Portugal Portugal 17/06 République Démocratique du Congo République Démocratique du Congo
Angleterre Angleterre 17/06 Croatie Croatie
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Ouzbékistan Ouzbékistan 18/06 Colombie Colombie
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