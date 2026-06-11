LIVE Coupe du monde 11/6 : capitaine de sa sélection, un ancien de Pro League forfait pour le Mondial
Photo: © photonews
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Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.
LIVE : le Mexique mène sur une énorme erreur sud-africaine ! (1-0)
Le Mexique affronte l'Afrique du Sud ce jeudi à midi. Suivez le match d'ouverture de la Coupe du Monde en direct commenté sur Walfoot. (Lire la suite)
Le Japon privé de son capitaine
Coup dur pour le Japon, qui disputera cette Coupe du Monde sans son capitaine, Wataru Endo. L'ancien milieu de terrain de Saint-Trond, désormais âgé de 33 ans et actif à Liverpool, est blessé au pied. Opéré en février dernier, il avait effectué son retour lors du dernier match de préparation contre l'Islande, mais avait été remplacé à la mi-temps. Il ne sera finalement pas apte pour le tournoi. Le timing de l'annonce devenait serré : le forfait intervenant plus de 24 heures avant le premier match du Japon dans ce mondial, Endo pourra bien être remplacé dans la liste.
Bientôt la retraite internationale pour Thibaut Courtois ? Il laisse planer le doute !
Présent en conférence de presse ce jeudi, Thibaut Courtois a laissé échapper une petite bombe : le portier des Diables Rouges n'écarte pas l'idée que cette Coupe du Monde 2026 soit sa dernière, voire qu'il arrête après le tournoi. (Lire la suite)
LIVE : Thibaut Courtois s'adresse bientôt à la presse depuis Seattle
Ce jeudi, à 9h25 heure locale (18h25 heure belge), Thibaut Courtois se présentera face à la presse, à 4 jours de l'entrée en lice de la Belgique à la Coupe du Monde 2026. (Lire la suite)
Nouveau classement FIFA : la France grande perdante, la Belgique reste à la même position
La FIFA a mis à jour le classement des meilleures équipes nationales du monde ce jeudi. La Belgique reste en neuvième position. (Lire la suite)
Omar Artan désigné par l’UEFA pour la Supercoupe d’Europe
Omar Artan sera au sifflet de la finale de la Supercoupe d’Europe entre le PSG et Aston Villa. Interdit d’officier lors de la Coupe du monde 2026 après avoir été recalé à son arrivée sur le sol américain, l’arbitre somalien a été désigné par l’UEFA pour arbitrer le plus grand match européen du tout début de saison.
Le président de la FIFA a d’ailleurs réagi en conférence de presse ce mercredi à la polémique autour d’Omar Artan : "Bien sûr que ce qui est arrivé à Omar, l’arbitre somalien, est regrettable, mais on ne peut pas tout contrôler... Nous allons en discuter et chercher des solutions. Parfois, il peut être bon de se détendre et de se relaxer..."
🏆 Referee announced for 2026 #SuperCup!— UEFA (@UEFA) June 11, 2026
We're pleased to share that Somali referee Omar Artan will officiate the highly anticipated match between PSG and Aston Villa in Salzburg.
Brandon Mechele, le joueur de la Coupe du monde 2026 le plus utilisé en club
Avant le début du Mondial ce jeudi soir avec le match entre le Mexique et l'Afrique du Sud, nous vous partageons une statistique intéressante concernant un Diable Rouge : Brandon Mechele est le joueur présent à la Coupe du monde 2026 qui a disputé le plus de minutes avec son club (le Club de Bruges) cette saison (5008 minutes). Il figure en tête devant un total de 1247 joueurs.
Bryan Heynen (5016 minutes) et Matte Smets (5010 minutes) auraient même, quant à eux, pu avoir plus de minutes dans les jambes en club s'ils avaient été sélectionnés avec la Belgique pour la Coupe du monde 2026.
Après une saison à l'OGC Nice, Charles Vanhoutte pourrait se lancer dans un nouveau défi à l'étranger
Charles Vanhoutte pourrait quitter l'OGC Nice cet été. Des négociations seraient actuellement en cours entre le club français et la formation néerlandaise du Feyenoord Rotterdam. (Lire la suite)
"C’est incroyable" : Max Anchor ravi de s’entraîner avec les Diables Rouges
Max Anchor, jeune gardien de 21 ans des Sounders de Seattle, accompagne désormais le groupe des Diables Rouges à l’entraînement. Il est considéré comme l'un des grands talents du club américain, avec lequel il a fait ses débuts en MLS à l'âge de seulement 17 ans.
Le portier s'est exprimé au micro de la Fédération belge sur cette expérience unique pour lui : "C'est incroyable. C'était un peu dur, oui, mais tu es dehors, au soleil, sur un terrain parfait, avec des joueurs de classe mondiale. Tout est un peu plus facile, non ?"
Max, our newest (temporary) Devil 😅 pic.twitter.com/qc22aBia5z— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) June 11, 2026
Pourquoi de plus en plus de supporters estiment que la FIFA - et un homme en particulier - a vendu son âme
Donald Trump ne sera pas le seul visage fort de cette Coupe du monde 2026. Gianni Infantino, président de la FIFA, devrait lui aussi attirer les caméras, lui qui rêvait depuis des années d'organiser un Mondial aux États-Unis. (Lire la suite)
Catastrophe à quelques jours du Mondial : le Maroc perd deux joueurs importants
Le Maroc n'abordera pas la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique dans les meilleures conditions. Deux joueurs importants manqueront le Mondial 2026, obligeant Mohamed Ouahbi, le belgo-marocain à adapter son groupe. (Lire la suite)
"J'ai ressenti un très bon état d'esprit" : un ancien Diable Rouge est séduit par le groupe de Rudi Garcia
Michel Preud'homme est confiant avant le début de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique. L'ancien gardien des Diables Rouges a apprécié l'attitude affichée par les joueurs de Rudi Garcia lors des derniers matchs de préparation. (Lire la suite)
"On se rend compte à quel point c'est spécial" : en 2018, ces deux Diables Rouges regardaient le Mondial à la TV
Koni De Winter vit sa première Coupe du monde avec la Belgique. Un moment fort pour le défenseur, qui suivait le parcours des Diables Rouges comme supporter en 2018. (Lire la suite)
Il n'y a pas que Cuypers et Benteke : découvrez "l'autre" Belge évoluant aux USA
Edouard Nys, 21 ans, est "l'autre" belge de MLS, moins connu et pour cause : parti aux USA à 18 ans, il évolue actuellement pour la réserve du FC Dallas. Le natif de Dottignies s'est entretenu avec Walfoot à l'approche de la Coupe du Monde 2026. (Lire la suite)
Un invité surprise chez les Diables Rouges : un inconnu s’est entraîné avec le groupe
Les Diables Rouges ont découvert un nouveau venu à Seattle. Lors du deuxième jour d’entraînement, un quatrième gardien a rejoint le groupe, et ce n'était pas Maarten Vandevoordt, comme prévu avant le départ pour les USA. (Lire la suite)
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