Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/06: Bates

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Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/06: Bates
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Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Bates

OFFICIEL: David Bates quitte le Standard pour un promu turc entraîné par un ancien d'Anderlecht

C'est la fin de l'histoire entre David Bates et le Standard. L'Écossais prend la direction de la Turquie et du promu d'Amedspor, entraîné par un certain Besnik Hasi. (Lire la suite)


Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 26/06

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Ecosse Ecosse 0-3 Brésil Brésil
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République tchèque République tchèque 0-3 Mexique Mexique
Afrique du Sud Afrique du Sud 1-0 Corée du Sud Corée du Sud
Equateur Equateur 2-1 Allemagne Allemagne
Curacao Curacao 0-2 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire
Japon Japon 1-1 Suède Suède
Tunisie Tunisie 1-3 Pays-Bas Pays-Bas
Turquie Turquie 3-2 Etats-Unis Etats-Unis
Paraguay Paraguay 0-0 Australie Australie
Sénégal Sénégal 5-0 Iraq Iraq
Norvège Norvège 1-4 France France
Uruguay Uruguay 0-1 Espagne Espagne
Iles du Cap-Vert Iles du Cap-Vert 0-0 Arabie Saoudite Arabie Saoudite
Egypte Egypte 1-1 Iran Iran
Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 1-5 Belgique Belgique
Croatie Croatie 23:00 Ghana Ghana
Panama Panama 23:00 Angleterre Angleterre
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