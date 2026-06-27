Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/06: Bates

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Bates

OFFICIEL: David Bates quitte le Standard pour un promu turc entraîné par un ancien d'Anderlecht

C'est la fin de l'histoire entre David Bates et le Standard. L'Écossais prend la direction de la Turquie et du promu d'Amedspor, entraîné par un certain Besnik Hasi. (Lire la suite)