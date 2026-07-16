Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 16/07: Courtois - Raskin - N'Diaye - Nadrani

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Courtois - Raskin - N'Diaye - Nadrani

OFFICIEL : le RAEC Mons prolonge un joueur pour deux saisons supplémentaires

Arrivé en provenance de Tubize en janvier dernier, Zakaria Nadrani prolonge l’aventure au RAEC Mons. Le Français a signé un nouveau contrat de deux saisons, assorti d’une année en option. (Lire la suite)

Nicolas Raskin va-t-il mettre le cap vers le sud de l'Écosse ? La Premier League le suit attentivement

Considéré comme l'une des révélations belges de cette Coupe du monde, Nicolas Raskin devrait se sentir à l'étroit à Ibrox, antre des Glasgow Rangers. Ses prestations de l'autre côté de l'Atlantique auront certainement convaincus certains clubs huppés de le transférer. Reste à savoir lesquels. (Lire la suite)

Pas de privilège ! Thibaut Courtois ne bénéficiera pas d'une exception à la règle au Real

Thibaut Courtois va bien prolonger l'aventure au Real Madrid. Mais il ne bénéficiera pas d'une exception dont seul aura profité Cristiano Ronaldo dans l'histoire de la "Casa Blanca". (Lire la suite)