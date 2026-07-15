Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 15/07: Vasovic - Stassin
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Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Vasovic - Stassin
Officiel : le cousin de Lucas Stassin quitte l'Union Saint-Gilloise pour l'Olympic Charleroi
Les Stassin sont décidément une famille de footeux. Voilà désormais que Noah Stassin, cousin de Lucas, rejoint l'Olympic Charleroi. (Lire la suite)
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Un transfert à six millions : le Club de Bruges officialise sa troisième arrivée de l'été
Le Club de Bruges est très proche de recruter Andrej Vasovic, un attaquant de 18 ans évoluant au FC Lucerne. Selon l'expert mercato Sacha Tavolieri, les derniers détails sont en cours de finalisation entre les Blauw en Zwart et le club suisse pour un transfert définitif. (Lire la suite)
Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 14/07