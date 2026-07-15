Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 15/07: Vasovic - Stassin

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Vasovic - Stassin

Officiel : le cousin de Lucas Stassin quitte l'Union Saint-Gilloise pour l'Olympic Charleroi

Les Stassin sont décidément une famille de footeux. Voilà désormais que Noah Stassin, cousin de Lucas, rejoint l'Olympic Charleroi. (Lire la suite)