Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 17/07: Van Crombrugge - Van Neck

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Van Crombrugge - Van Neck

Le jeu des chaises musicales a bien commencé : deux clubs de D1A à la lutte pour le gardien belge de Marseille

Si vous ne connaissez pas Jelle Van Neck, vous allez peut-être le découvrir dans les prochains mois. Le gardien belge de Marseille entre dans sa dernière année de contrat sur la Canebière, il pourrait bientôt rejoindre la Pro League. (Lire la suite)

Il reste en Pro League : un ancien Diable éphémère refuse l'Arabie saoudite

Hendrik Van Crombrugge entre dans sa dernière année de contrat à Genk. Le Racing aimerait prendre congé de son gardien dès cet été, mais le principal intéressé ne semble pas vouloir s'en aller tout de suite. (Lire la suite)