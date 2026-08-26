Live mercato (26/08) : Emiliano Martínez en route vers un transfert à Chelsea ? Une mauvaise nouvelle pour Mike Penders ?
Photo: © photonews
Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct !
Newcastle intéressé par Bilal El Khannouss
Le journaliste de Foot Mercato Santi Aouna révèle que Newcastle étudie désormais la piste menant à Bilal El Khannouss. Comme déjà évoqué plus tôt dans la journée sur notre site web, le dossier Matthias Fernandez-Pardo est actuellement bloqué. Les Magpies ont proposé 60 millions d’euros, bonus compris, mais le LOSC en réclame 70 millions.
L’ancien joueur du KRC Genk, qui évolue désormais du côté de Stuttgart, est donc considéré comme une option intéressante par le club anglais. Sa valeur marchande est actuellement estimée à 35 millions d’euros selon Transfermarkt. Affaire à suivre
Emiliano Martínez en route vers un transfert à Cheslea ?
Le spécialiste des transferts Fabrizio Romano révèle qu’Emiliano Martínez serait ouvert à un départ d’Aston Villa afin de rejoindre Chelsea. Le gardien argentin a été proposé aux Blues par son club.
Les Villans seraient disposés à s’en séparer à la suite de la signature de Zion Suzuki, qui devrait occuper le rôle de gardien titulaire, selon le journaliste de The Athletic David Ornstein. Des discussions seraient actuellement en cours.
La signature d’Emiliano Martínez pourrait être une mauvaise nouvelle pour Mike Penders. En effet, si le gardien argentin venait à rejoindre Chelsea, les perspectives du Belge d’occuper le rôle de numéro un seraient réduites.
OFFICIEL : la RAAL se sépare de l’un des artisans de son retour dans l’élite du football belge
Mohamed Guindo quitte officiellement la RAAL et rejoint le FC Aarau, formation de deuxième division suisse. Le Malien avait été prêté à Clermont Foot en deuxième partie de saison lors du dernier exercice. Il avait rejoint les Loups en juillet 2024 et quitte le club avec 44 apparitions à son actif. Sous les couleurs louviéroises, le natif de Bamako a inscrit huit buts et délivré trois assists. (Lire la suite)
OFFICIEL : Vincent Kompany voit l'un de ses joueurs quitter le Bayern
C'est officiel, João Palhinha quitte le Bayern Munich et rejoint Benfica, où il a paraphé un contrat jusqu'en juin 2030. Vincent Kompany perd ainsi l'un de ses joueurs. La saison dernière, le Portugais avait été prêté à Tottenham par le Bayern. (Lire la suite)
Un jeune joueur sénégalais va rejoindre le KVC Westerlo en provenance de Strasbourg
Le KVC Westerlo s'apprête à accueillir Pape Diong, jeune milieu défensif sénégalais de 20 ans appartenant à Strasbourg. Selon le Nieuwsblad, le natif de Dakar s'engage pour quatre saisons avec les Campinois.
Recruté par la formation alsacienne à l'été 2024 en provenance de l'AF Darou Salam, dans son pays natal, il a depuis disputé 11 rencontres avec l'équipe première de Strasbourg et quatre avec l'équipe B. La saison dernière, il a été prêté à l'USL Dunkerque (Ligue 2), où il a disputé 28 matchs toutes compétitions confondues.
Saint-Trond va recruter un jeune défenser belge en provenacne d'Italie
Le spécialiste des transferts Sacha Tavolieri révèle que Jeremy Mbambi, jeune défenseur belge de 18 ans évoluant à Pise, en Italie, va quitter le club italien pour rejoindre Saint-Trond. Un accord a été trouvé entre les deux clubs. Le jeune Belge va rejoindre les Canaris sous la forme d'un prêt assorti d'une option d'achat obligatoire estimée à 600 000 euros.
Cela ne semble donc plus être qu'une question de temps avant que Jeremy Mbambi ne soit officiellement annoncé comme nouvelle recrue de Saint-Trond.
Avant de tenter sa chance en Italie, le défenseur central est notamment passé par les centres de formation de l'Antwerp, de Malines et de La Gantoise. Il avait quitté les Buffalos pour rejoindre Pise à l'été 2025. La saison dernière, il avait été prêté à Pontedera durant la deuxième partie de saison.
Le Standard discute avec un ancien de la maison pour remplacer Dennis Ayensa
Très mauvaise nouvelle pour Vincent Euvrard. Dennis Ayensa, déjà deux fois buteur cette saison, s'en va, du moins sous réserve de réussite de ses tests médicaux. L'attaquant international iranien est en discussions avancées avec Gençlerbirligi, et va donc s'envoler pour la Turquie. (Lire la suite)
Le Club de Bruges cherche une solution pour l'un de ses jeunes talents en manque de temps de jeu
Le Club de Bruges réalise un excellent début de saison avec trois victoires en autant de matchs. Les Blauw & Zwart ont construit un noyau particulièrement compétitif, mais cela signifie aussi que certains joueurs vont devoir se trouver du temps de jeu ailleurs. (Lire la suite)
Le LOSC est en position de force : les Lillois restent fermes dans le dossier Matías Fernández-Pardo
Matias Fernandez-Pardo s'est lui-même placé dans une situation peu évidente au LOSC. En conflit car à la recherche d'un nouveau club pour franchir un cap dans sa carrière, le Diable Rouge doit quitter les Dogues au plus vite pour enfin lancer sa saison. Ce dimanche, une offre officielle serait arrivée sur la table des dirigeants lillois, en provenance du RB Leipzig. (Lire la suite)
Un ancien jeune de Charleroi part à la relance en D2 néerlandaise
Après avoir été prêté au FC Liège la saison passée, Martin Wasinski était de retour à Schalke 04, où il n'avait que peu de perspectives de temps de jeu. Le jeune défenseur formé au Sporting Charleroi repart donc en prêt, cette fois en D2 néerlandaise. (Lire la suite)
Dodi Lukebakio devrait bien quitter le Benfica... mais pas pour le Besiktas
Le départ de Dodi Lukebakio du Benfica se précise. L'ailier international belge aurait été totalement écarté des plans de son entraîneur à Lisbonne, et doit donc s'en aller, à titre définitif. Cependant, les rumeurs l'envoyant en Turquie semblent fausse, car le Besiktas vient de signer un joueur à son poste. (Lire la suite)
Voici celui qui devrait remplacer Nathan Saliba, mais Anderlecht devra mettre la main à la poche
Nathan Saliba a officiellement quitté le RSC Anderlecht pour le Villarreal CF. Son remplaçant le plus probable est Santi Garcia, milieu de terrain espagnol évoluant au Portugal. Mais son club, Gil Vicente, demande beaucoup d'argent. (Lire la suite)
Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct !
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