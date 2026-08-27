Live mercato (27/08) : Omar Marmoush est un joueur de Tottenham, le KRC Genk a refusé deux offres pour Zakaria El Ouahdi

Redaction
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Live mercato (27/08) : Omar Marmoush est un joueur de Tottenham, le KRC Genk a refusé deux offres pour Zakaria El Ouahdi
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Nicolas Baccus

Omar Marmoush est un joueur de Tottenham

Omar Marmoush a officiellement rejoint Tottenham en provenance de Manchester City sous la forme d’un prêt jusqu’en fin de saison, avec une obligation d’achat de 58 millions d’euros sous certaines conditions.

L’Égyptien a exprimé ses premiers mots sous ses nouvelles couleurs : "C’est incroyable d’être ici. Je suis très enthousiaste à l’idée de commencer avec l’équipe et j’ai hâte de rencontrer les supporters. Tottenham Hotspur est l’un des plus grands clubs d’Angleterre, si ce n’est du monde, et le projet m’a beaucoup attiré. J’ai discuté avec l’entraîneur principal, j’ai beaucoup aimé ce qu’il avait à me dire et je suis certain que notre passion commune pour le football fonctionnera très bien."

Nicolas Baccus

Le KRC a refusé deux offres pour Zakaria El Ouahdi

Bob Faesen, journaliste Het Laatste Nieuws, révèle que Hambourg a soumis deux offres différentes pour recruter Zakaria El Ouahdi. Elles ont cependant toutes les deux été refusées, étant jugées insuffisantes.

L’arrière droit du KRC Genk est actuellement estimé à 17 millions d’euros selon Transfermarkt. Il pourrait bien quitter le Limbourg cet été, mais reste à voir si une offre suffisamment convaincante arrivera sur la table des dirigeants genkois.

Présent à Genk depuis septembre 2023, le natif d’Hoboken n’a cessé de progresser au sein du club limbourgeois. Il pourrait ainsi bientôt franchir une nouvelle étape dans sa carrière.

Nicolas Baccus

Niko Horvat quitte le Borussia Mönchengladbach et rejoint Zulte Waregem en prêt

Le jeune Belgo-Croate Niko Horvat, international croate U19, est prêté à Zulte Waregem par le Borussia Mönchengladbach jusqu’à la fin de la saison, comme l’a annoncé la formation de Pro League ce jeudi.

"J’attends cette nouvelle étape de ma carrière avec énormément d’enthousiasme", a souligné le joueur de 18 ans, né à Saint-Vith. "Le projet et le club représentent pour moi la suite logique de mon développement en tant que footballeur. J’ai vraiment hâte de devenir ici la meilleure version de moi-même et de la montrer aux supporters."

Nicolas Baccus

Lommel s’offre un jeune talent de l’Ajax

Lommel a officialisé la signature du jeune arrière droit néerlandais de 21 ans, Tristan Gooijer, ce jeudi. Le joueur a rejoint le club limbourgeois pour un montant de 500 000 euros en provenance de l’Ajax U21. Il a paraphé un contrat jusqu’au 30 juin 2028.

Lors de sa signature, la nouvelle recrue a exprimé ses premiers mots sous ses nouvelles couleurs : "Je veux être immédiatement utile à l’équipe et réaliser une bonne saison. J’ai vraiment hâte de rejoindre le groupe et de construire quelque chose de beau ensemble en Jupiler Pro League !"

OFFICIEL : un joueur formé à Anderlecht fait son retour en Pro League après un passage à l'étranger

Après un passage en République tchèque au Slavia Prague et en prêt au Sigma Olomouc, Simion Michez fait son retour en Belgique. Le natif de Charleroi, formé à Anderlecht, a signé un contrat jusqu'au 30 juin 2029 avec le KV Malines, comme l'a annoncé le club ce jeudi. (Lire la suite)

Nicolas Baccus

Benjamin Tahirović à Genk : un prêt pyant et un non un transfert défini évoqué

Le spécialiste des transferts Sacha Tavolieri a apporté de nouvelles informations sur le dossier Benjamin Tahirović (Bröndby IF), cité au KRC Genk. Les discussions progresseraient bien entre les deux clubs, et les modalités de l'opération auraient changé.

Un prêt payant de 300 000 euros et non un transfert définitif est finalement évoqué. Une option d'achat estimée à 3,5 millions d'euros serait également évoquée. Cette nouvelle formule permettrait surtout au KRC Genk de limiter les risques dans ce dossier. Reste à savoir si un accord définitif sera trouvé. Affaire à suivre.

Un international belge U19 en route vers la Juventus

Le jeune ailier droit du Jong Genk, Ali Camara, va rejoindre la Juventus selon le spécialiste des transferts Sacha Tavolieri. Un accord a été trouvé pour un transfert estimé à 1,5 million d'euros, auxquels vont s'ajouter des bonus. Le jeune talent va se rendre à Turin ce jeudi soir et passer sa visite médicale ce vendredi. Un contrat de quatre ans est évoqué. (Lire la suite)

Nicolas Baccus

OFFICIEL : le KVC Westerlo se renforce avec l'arrivée d'un milieu défensif sénégalais de Strasbourg

C'était attendu et c'est désormais officiel : Pape Diong a quitté Strasbourg et rejoint le KVC Westerlo. Le milieu défensif sénégalais de 20 ans a paraphé un contrat jusqu'au 30 juin 2030. Il était prêté à l'USL Dunkerque la saison dernière.

"C'est un milieu défensif puissant physiquement, qui assure l'équilibre au milieu de terrain et fait office de rempart devant les défenseurs centraux. Strasbourg l'avait prêté à l'USL Dunkerque, où il a disputé 28 rencontres", a présenté le club campinois dans un communiqué avant de lui souhaiter la bienvenue.

Un jeune joueur du FC Barcelone va rejoindre l'Antwerp

Un jeune joueur du FC Barcelone va rejoindre l'Antwerp

Álvaro Cortés, jeune défenseur central de 21 ans du FC Barcelone, va quitter le club catalan pour rejoindre l'Antwerp. En recherche de temps de jeu, le natif de Zaragoza était la priorité du Great Old. Selon Sacha Tavolieri, il ne resterait plus que les tests médicaux, prévus prochainement, pour que le transfert soit totalement finalisé. (Lire la suite)

Nicolas Baccus

Julián Alvarez ne rejoindra pas le FC Barcelone

L'Atlético Madrid a officiellement annoncé que Julián Alvarez ne sera pas transféré au FC Barcelone. Le club catalan a pris la parole sur le dossier dans un communiqué.

Le communiqué

Les membres du Conseil d’administration de l’Atlético de Madrid ont unanimement exprimé leur soutien total à la décision du club de ne pas négocier le transfert de Julián Alvarez au FC Barcelone.

Les membres du Conseil d’administration sont conscients que "l’Atlético de Madrid est ouvert aux négociations inhérentes au marché des transferts, mais toujours de manière éthique et professionnelle, et dans le respect entre les clubs. Nous soutenons pleinement la position précédemment communiquée par le club selon laquelle le FC Barcelone n’a pas respecté ces exigences et, par conséquent, il n’y a eu et il n’y aura aucune négociation avec lui concernant le transfert de Julián Alvarez."

L’Atlético de Madrid est convaincu que son joueur comprendra cette décision et se concentrera sur son travail afin d’aider au mieux le club à atteindre ses objectifs, comme il l’a déjà fait au cours des deux saisons durant lesquelles il a défendu ses couleurs.

Une ancienne cible d'Anderlecht très proche de s'engager au Racing Genk

Un jeune milieu de terrain serait sur le point de s'engager au Racing Genk contre quatre millions d'euros. Le club limbourgeois aurait en effet trouvé un accord avec le Hajduk Split pour Niko Sigur, un joueur que le Sporting d'Anderlecht avait déjà tenté d'attirer en Belgique l'été dernier. Le prix demandé par son club croate était alors démesuré, mais il a aujourd'hui baissé. (Lire la suite)

Nicolas Baccus

Le KRC Genk en négociations avancées avec un ancien de la Roma et de l'Ajax

Benjamin Tahirovic, jeune milieu de terrain de 23 ans de Brøndby IF, pourrait rejoindre le KRC Genk cet été. Selon le journaliste de Het Laatste Nieuws Bob Faesen, une offre a été formulée par les Limbourgeois pour le Suédo-Bosnien.

Le spécialiste des transferts Sacha Tavolieri écrit que les discussions sont avancées entre les deux clubs pour un transfert définitif. Le montant du transfert évoqué est de quatre millions d'euros. Le joueur est intéressé par un transfert chez les Limbourgeois. Le KRC Genk est prêt à lui offrir un contrat de quatre saisons.

Cette fois, c'est clair : l'avenir de Malick Fofana s'écrira loin de Lyon

L'avenir de Malick Fofana à Lyon dépendait d'une qualification pour la phase de ligue de la Ligue des Champions. Raté pour les Gones, qui vont devoir se résoudre à se séparer de leur ailier gauche, dont ils espéraient une grande saison. Les clubs intéressés ne manquent pas et vont pouvoir passer à l'action en cette fin de mercato, alors que les Rhodaniens ont un peu plus d'une semaine pour vendre pour 50 millions d'euros. (Lire la suite)

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Niko Horvat, de Recht, devrait débarquer en Jupiler Pro League. Le joueur du Borussia Mönchengladbach devrait s'engager à Zulte Waregem dans les prochaines heures, sous la forme d'un prêt. Le joueur de 18 ans évolue avec l'équipe espoirs du club allemand, en quatrième division, mais présente un sérieux potentiel. (Lire la suite)

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Huitième recrue estivale pour le Club de Bruges, qui annonce l'arrivée de Wisdom Mike en provenance du centre de formation du Bayern Munich. Un transfert à cinq millions d'euros pour les Blauw & Zwart, qui passent la barre des 50 millions dépensés cet été, mais qui gardent une balance de transferts largement positive. (Lire la suite)

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Presque tout le monde est là, à La Gantoise, pour le déplacement important à Hibernian en barrage de la Conference League. Tout le monde, sauf Max Dean, resté à la maison. L'attaquant anglais n'a plus la tête à Gand et veut partir. Christian Burgess, lui, est bien présent malgré sa sortie à dix minutes du terme la semaine dernière, à la suite de raideurs ressenties dans la cuisse. (Lire la suite)

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