Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 21/01

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct !

La bataille commence : Anderlecht et La Gantoise visent le même buteur

Anderlecht et La Gantoise suivent le même attaquant. Amin Chiakha, 19 ans, est prêté cette saison par le FC Copenhague. (Lire la suite)