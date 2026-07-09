LIVE Coupe du monde 9/7 : le Mexique nomme un nouvel entraîneur après son élimination du Mondial
Photo: © photonews
Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.
Nouvel entraîneur pour le Mexique
Récemment éliminé de la Coupe du monde 2026 en huitièmes de finale, le Mexique a annoncé la nomination d'un nouveau sélectionneur. Rafael Márquez remplace Javier Aguirre, a annoncé ce mercredi la fédération mexicaine.
"Le prochain chapitre de notre projet à long terme commence maintenant. Dans le cadre de la continuité du processus entamé il y a deux ans, Rafael Márquez franchit la prochaine étape de la transition prévue en devenant entraîneur principal de la Sélection nationale mexicaine," a écrit la fédération, qui a également pris le temps de remercier Javier Aguirre pour son travail à la tête de l'équipe.
La continuidad de una historia, con un proyecto a largo plazo y de transición.— Selección Nacional (@miseleccionmx) July 8, 2026
Hoy inicia una nueva etapa para nuestra Selección junto a ti, Rafa.
¡Vamos juntos! 🙌#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/E7boV2UjX5
Il les connaît par coeur : Thibaut Courtois voit des points faibles à exploiter chez les Espagnols
Face à une véritable marée de journalistes espagnols, Thibaut Courtois a évoqué le choc à venir face à l'Espagne. Un match à part pour lui, qui connaît très bien la Roja. (Lire la suite)
Diego Moreira, un vent de fraîcheur : "Nos chances ? 100% !"
Diego Moreira était présent à l'interview à deux jours d'Espagne-Belgique. L'ailier du Racing Strasbourg a été l'un des grands artisans de la qualification face au Sénégal, et aura peut-être un rôle à jouer face à l'Espagne. (Lire la suite)
Stop ou encore avec les Diables ? Thibaut Courtois donne des détails !
À deux jours d'Espagne-Belgique, Thibaut Courtois était présent en conférence de presse à Los Angeles. Il était évidemment très attendu par la presse espagnole. (Lire la suite)
Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.
Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot