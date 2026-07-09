LIVE Coupe du monde 9/7 : le Mexique nomme un nouvel entraîneur après son élimination du Mondial

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Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.

Nicolas Baccus

Nouvel entraîneur pour le Mexique

Récemment éliminé de la Coupe du monde 2026 en huitièmes de finale, le Mexique a annoncé la nomination d'un nouveau sélectionneur. Rafael Márquez remplace Javier Aguirre, a annoncé ce mercredi la fédération mexicaine.

"Le prochain chapitre de notre projet à long terme commence maintenant. Dans le cadre de la continuité du processus entamé il y a deux ans, Rafael Márquez franchit la prochaine étape de la transition prévue en devenant entraîneur principal de la Sélection nationale mexicaine," a écrit la fédération, qui a également pris le temps de remercier Javier Aguirre pour son travail à la tête de l'équipe.

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