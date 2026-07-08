Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 08/07: Sibierski - Warleson - Njie
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Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Sibierski - Warleson - Njie
Deux départs à venir : le Cercle va recruter un nouveau gardien titulaire
Arrivé au Cercle de Bruges en février 2020, Warleson devrait quitter le Cercle de Bruges six ans plus tard. Un retour au pays attend le portier de 29 ans, proche de s'engager avec Botafogo. (Lire la suite)
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Antoine Sibierski prêt à réaliser le transfert entrant le plus cher de l'histoire du Sporting d'Anderlecht !
Antoine Sibierski est prêt à casser la tirelire du Sporting d'Anderlecht pour s'offrir les services d'Alieu Njie, ailier suédois de 21 ans évoluant au Torino. Pour son premier mercato estival, le Français pourrait déjà réaliser le transfert entrant le plus cher de l'histoire du club bruxellois. (Lire la suite)
Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 07/07