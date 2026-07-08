Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 08/07: Sibierski - Warleson - Njie

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Sibierski - Warleson - Njie

Deux départs à venir : le Cercle va recruter un nouveau gardien titulaire

Arrivé au Cercle de Bruges en février 2020, Warleson devrait quitter le Cercle de Bruges six ans plus tard. Un retour au pays attend le portier de 29 ans, proche de s'engager avec Botafogo. (Lire la suite)