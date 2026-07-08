LIVE Coupe du monde 8/7
Photo: © SC
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Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.
Du lourd pour ce choc face à la Roja : l'arbitre d'Espagne - Belgique est connu
Les Diables Rouges savent qui arbitrera leur quart de finale de vendredi contre l’Espagne. La FIFA a désigné l’Anglais Michael Oliver pour diriger le duel à Los Angeles. (Lire la suite)
"Le monde entier a vu que le match était truqué" : dégoûté par l'Argentine, l'Egypte porte plainte !
Après avoir contrarié les Diables en ouverture de la compétition, l'Égypte a bien cru pouvoir renvoyer l'Argentine à la maison. Les Pharaons ne digèrent pas le déroulement de la fin de match. (Lire la suite)
Une dernière séance de tirs au but pour la route : tous les quarts de finale du Mondial sont connus !
Le dernier huitième de finale de cette Coupe du Monde a eu lieu hier soir. Il a vu la qualification de la Suisse au détriment de la Colombie, vaincue aux tirs au but après un match à couteaux tirés. (Lire la suite)
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