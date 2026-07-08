LIVE Coupe du monde 8/7

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LIVE Coupe du monde 8/7
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Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.

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Suisse Suisse 0-0 Colombie Colombie
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