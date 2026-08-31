Live mercato (31/08) : Domenico Tedesco va accueillir un Belge de plus
Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct !
Un défenseur formé au Barça à Anderlecht ? Une nouvelle piste pour les Mauves
Anderlecht s'intéresserait à Arnau Comas pour renforcer sa défense. L'Espagnol de 26 ans, formé au FC Barcelone, pourrait quitter le Deportivo La Coruña après n'avoir disputé aucune minute depuis le début de la saison. (Lire la suite)
Domenico Tedesco va accueillir un Belge de plus : tout est réglé pour son arrivée à Bologne
Samuel Mbangula a donné son accord pour rejoindre Bologne en Serie A. Selon Fabrizio Romano, le club italien et le Werder Brême ont trouvé un accord verbal pour le Diable Rouge. L'ailier de 22 ans va être prêté contre 2 millions d'euros, avec une option d'achat fixée à 12,5 millions.
Mbangula va retrouver l'Italie, où il avait évolué avec la Juventus avant son passage en Allemagne. À Bologne, il retrouvera Arthur Theate, arrivé récemment au club. Son arrivée pourrait permettre à Jonathan Rowe de rejoindre l'Atalanta Bergame. Sauf changement de dernière minute, le Belge va faire ses valises pour retourner en Serie A. Domenico Tedesco est l'entraîneur du club.
🔵🔴🇩🇪 Understand Bologna will pay a €2m loan fee plus €12.5m buy option clause to Werder Bremen for Samuel Mbangula. pic.twitter.com/x0GaGolV54— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2026
Le Club de Bruges se débarrasse d'un indésirable : l'attaquant rebondit en Allemagne
Gustaf Nilsson appartient toujours au Club de Bruges où il ne joue plus et où il vivote sur un généreux contrat. Mais deux clubs allemands, dont le Hertha Berlin, pourraient peut-être le persuader de quitter sa prison dorée. Encore faut-il qu'il le veuille vraiment. (Lire la suite)
Le transfert est bouclé : Zakaria El Ouahdi pose avec le maillot de son nouveau club
Zakaria El Ouahdi est sur le point de quitter le KRC Genk pour Hambourg. Un transfert qui pourrait rapporter jusqu’à 12 millions d’euros aux Limbourgeois, sans compter un important pourcentage à la revente. (Lire la suite)
Lucas Stassin proche de quitter Saint-Étienne : une belle opportunité s'ouvre en Liga
Lucas Stassin est proche de Séville. Peu utilisé à Saint-Étienne, l'attaquant belge de 21 ans pourrait rejoindre le club espagnol sous la forme d'un prêt. Les discussions sont bien avancées entre les deux clubs pour boucler rapidement cette opération avant la fin du mercato. (Lire la suite)
Nouveau départ à Anderlecht : un talent de 17 ans quitte Neerpede pour un club de Liga
Un nouveau talent formé à Anderlecht prend son envol. Gabriel Biladi, international U17, a choisi l'Espagne pour la suite de sa carrière, avec l'ambition de se faire une place au plus haut niveau. Il évoluera d'abord avec la réserve de Levante. (Lire la suite)
Matias Fernandez-Pardo à Newcastle : le Diable Rouge est arrivé pour boucler son transfert
Alors qu'il a été écarté du groupe professionnel jusqu'à la fin du mercato, Matias Fernandez-Pardo semble désormais proche d'un départ à Newcastle. Un dénouement qui mettrait un terme à une situation qui avait fini par pourrir l'ambiance chez les "Dogues". (Lire la suite)
Nouvelle recrue à Manchester City : le club anglais officialise la signature d'Allan Elias
Manchester City a officialisé ce lundi la signature de l'ailier brésilien Allan Elias. Le joueur de 22 ans arrive en provenance de Palmeiras. Il a paraphé un contrat jusqu'au 30 juin 2031. Le montant du transfert est estimé à environ 40 millions d'euros.
"Je suis très heureux. Je suis très satisfait de la façon dont les choses se passent. Tout est différent ici, mais je pense que je vais m’adapter rapidement", a expliqué le joueur lors de sa première interview sous les couleurs de Manchester City.
Manchester loves a fighter. pic.twitter.com/jMN5zNKfrd— Manchester City (@ManCity) August 31, 2026
Samuel Mbangula pourrait rejoindre un Diable Rouge en Italie : un accord se rapproche
Selon le spécialiste des transferts, Fabrizio Romano, c'est Bologne qui semble le plus proche d'accueillir Samuel Mbangula. Le club italien se rapprocherait d'un accord avec le Werder Brême. Ce transfert pourrait débloquer l’accord pour un départ de Jonathan Rowe, ailier gauche de Bologne, à l’Atalanta Bergame.
Le joueur belge pourrait rejoindre un autre Belge qui vient de récemment signer dans le club italien, Arthur Theate. Le défenseur central a rejoint la formation italienne dimanche et pourrait d'ailleurs même déjà faire ses débuts ce lundi soir.
🚨🔴🔵 EXCL: Bologna are closing in on Samuel Mbangula deal with Werder Bremen.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2026
The move can unlock Jonathan Rowe’s deal to Atalanta. ⚫️🔵 pic.twitter.com/73CQVAqHYb
Samuel Mbangula proche d'un départ du Werder Brême
Samuel Mbangula est tout proche d'un départ du Werder Brême. Un transfert pourrait avoir lieu dans les prochaines heures, selon le spécialiste des transferts Sacha Tavolieri. L'ailier gauche belge de 22 ans attirerait les convoitises. Il serait une option concrète pour l'Atalanta Bergame, Hull City et Bologne. L'Olympique Lyonnais surveillerait également le natif de Bruxelles.
Le joueur est actuellement sous contrat avec le Werder Brême jusqu'au 30 juin 2030. Sa valeur marchande est estimée à 8 millions d'euros selon le site spécialisé Transfermarkt.
À noter qu'il est resté sur le banc lors de la défaite du Werder Brême face à Fribourg sur le score de 4-1 dimanche.
L'ancien Gantois Jonathan David va quitter la Juventus et rejoindre un autre géant européen
L'Atlético Madrid a soumis une offre à la Juventus pour recruter l'ancien Gantois Jonathan David. Un prêt avec option d'achat est évoqué. Le Canadien est ouvert à rejoindre la formation espagnole, selon le spécialiste des transferts Fabrizio Romano, et les discussions se poursuivent concernant les détails du deal. Les Bianconeri devront cependant recruter un remplaçant avant de pouvoir le laisser partir chez les Colchoneros. (Lire la suite)
Bradley Barcola est un joueur de Liverpool
C'est officiel, Bradley Barcola est un joueur de Liverpool. L'international français rejoint les Reds pour un montant de 125 millions d'euros, plus 20 millions d'euros de bonus.
Le joueur se montra ravi : "C'est une grande fierté de pouvoir jouer pour Liverpool. Je suis très heureux. Cela a pris beaucoup de temps, mais je suis vraiment très heureux aujourd'hui de pouvoir jouer pour Liverpool. Tout ce que je veux, c'est être sur le terrain et pouvoir jouer. J'espère accomplir de très grandes choses. Tout d'abord, remporter la Premier League : c'est l'un des plus grands rêves de ma vie. L'objectif est d'y parvenir et de rester dans cette équipe sur le long terme. C'est pour cela que j'ai signé un long contrat et j'espère pouvoir y parvenir."
We are delighted to announce we have completed the signing of Bradley Barcola from Paris Saint-Germain, subject to international clearance 😁🇫🇷— Liverpool FC (@LFC) August 31, 2026
🔗 https://t.co/tlATpsWclC pic.twitter.com/CUC3DPYlj9
Un ancien attaquant vedette de l'Union va rejoindre Axel Witsel à Nice
Après la relégation en deuxième division de Wolfsburg, il était évident que Mohamed Amoura ne s'éterniserait pas en Allemagne. Sa future destination serait désormais connue : l'OGC Nice, rejoint voici peu par Axel Witsel. (Lire la suite)
Daniel Muñoz rejoint Nottingham Forest
C'est officiel, l'ancien joueur du KRC Genk, Daniel Muñoz, quitte Crystal Palace et rejoint Nottingham Forest. Le Colombien a paraphé un contrat jusqu'au 30 juin 2029. Le montant du transfert est estimé à 25 millions d'euros plus des bonus.
Il a exprimé ses premiers mots sous ses nouvelles couleurs : "Je suis vraiment très enthousiaste parce que je vois énormément de talent. Forest est une équipe avec de grands joueurs, beaucoup de qualités et de talent sur le terrain. J'ai hâte de commencer afin de pouvoir aider mes nouveaux coéquipiers et je pense que nous allons accomplir de grandes choses. La première chose, c'est que c'est un club qui gagne. Je pense que lorsque c'est l'ambition et la mentalité, aussi bien de la direction et du staff technique que des joueurs, cela rend le club spécial."
"C'est un club qui s'est beaucoup battu ces dernières années, qui a été très compétitif et qui a atteint les demi-finales de l'Europa League. Je pense qu'il nourrit des ambitions encore plus grandes pour l'avenir. C'est vraiment ce qui me plaît ici et c'est pour cela que j'ai décidé de venir ici", a-t-il conclu.
Welcome to Nottingham Forest, Daniel Muñoz. ✍️ pic.twitter.com/jvbcPsdMxU— Nottingham Forest (@NFFC) August 31, 2026
OFFICIEL : Cédric Hatenboer quitte Anderlecht et se lance dans un nouveau défi à l'étranger
L'aventure de Cédric Hatenboer à Anderlecht est officiellement terminée. Recruté par les Mauves durant l'hiver 2025 contre environ 2,5 millions d'euros, avant de rejoindre Bruxelles l'été suivant, le milieu de terrain néerlandais retourne définitivement dans son pays natal. Il s'est engagé avec le Sparta Rotterdam jusqu'au 30 juin 2030, où il tentera de relancer sa carrière. (Lire la suite)
Moussa N'Diaye va quitter Anderlecht : le Sénégalais en route vers un club de Bundesliga
Moussa N'Diaye souhaite quitter Anderlecht pour retourner à Schalke. Les Mauves sont ouverts à son départ, mais devront régler un problème important dans leur effectif. (Lire la suite)
Malick Fofana en route vers un transfert en Allemagne ? Une option concrète se dessine pour le Diable Rouge
L'avenir de Malick Fofana à Lyon dépendait d'une qualification pour la phase de ligue de la Ligue des Champions. Raté pour les Gones, qui vont devoir se résoudre à se séparer de leur ailier gauche, dont ils espéraient une grande saison. Les clubs intéressés ne manquent pas et vont pouvoir passer à l'action en cette fin de mercato, alors que les Rhodaniens ont un peu plus d'une semaine pour vendre pour 50 millions d'euros. (Lire la suite)
Mario Stroeykens devrait connaître son nouveau club dans les prochaines 24 heures
À Anderlecht, le mercato pourrait encore réserver plusieurs mouvements dans le sens des départs. Adriano Bertaccini fait partie des joueurs qui pourraient bien partir. Plusieurs clubs seraient intéressés. (Lire la suite)
OFFICIEL : le KRC Genk accueille un international bosnien passé par l'Ajax et la Roma
Genk prépare l'arrivée de Benjamin Tahirovic. Le milieu de terrain bosnien a réussi sa visite médicale et devrait rejoindre les Limbourgeois sous la forme d'un prêt avec option d'achat. (Lire la suite)
OFFICIEL : le bourreau du RFC Liège en fin de saison dernière s'est trouvé un nouveau club
Zalán Vancsa quitte Lommel pour poursuivre sa carrière en Suède, à Sirius. L'ailier hongrois met ainsi un terme à une aventure de plus de quatre ans dans le Limbourg. Son passage aura notamment été marqué par la montée en Pro League. (Lire la suite)
OFFICIEL : Emiliano Martínez rejoint Chelsea et dispute déjà ses premières minutes ! La catastrophe pour Mike Penders ?
Mike Penders a joué et gagné avec Chelsea en Carabao Cup, mais l'arrivée imminente d'Emiliano Martinez pourrait fortement réduire le temps de jeu du jeune gardien belge cette saison. (Lire la suite)
Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct !
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