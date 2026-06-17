Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 17/06: Bustin
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Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Bustin
Les mots de Jordan Bustin aux supporters du RFC Liège
Le Beerschot a officialisé l'arrivée de Jordan Bustin en provenance du RFC Liège. Le gardien des Sang et Marine luttera pour le titre la saison prochaine. (Lire la suite)
Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 16/06