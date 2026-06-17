Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 17/06: Bustin

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Bustin

Les mots de Jordan Bustin aux supporters du RFC Liège

Le Beerschot a officialisé l'arrivée de Jordan Bustin en provenance du RFC Liège. Le gardien des Sang et Marine luttera pour le titre la saison prochaine. (Lire la suite)