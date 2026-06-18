Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/06: Mehssatou

Redaction
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/06: Mehssatou
Photo: © Photonews

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Mehssatou

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Nayel Mehssatou s'attendait sans doute à jouer plus pour sa première saison au Standard. Retrouvera-t-il du rythme en repartant à Courtrai. (Lire la suite)


Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 17/06

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Corée du Sud Corée du Sud 2-1 République tchèque République tchèque
Canada Canada 1-1 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine
Etats-Unis Etats-Unis 4-1 Paraguay Paraguay
Quatar Quatar 1-1 Suisse Suisse
Brésil Brésil 1-1 Maroc Maroc
Haïti Haïti 0-1 Ecosse Ecosse
Australie Australie 2-0 Turquie Turquie
Allemagne Allemagne 7-1 Curacao Curacao
Pays-Bas Pays-Bas 2-2 Japon Japon
Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 1-0 Equateur Equateur
Suède Suède 5-1 Tunisie Tunisie
Espagne Espagne 0-0 Iles du Cap-Vert Iles du Cap-Vert
Belgique Belgique 1-1 Egypte Egypte
Arabie Saoudite Arabie Saoudite 1-1 Uruguay Uruguay
Iran Iran 2-2 Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande
France France 3-1 Sénégal Sénégal
Iraq Iraq 1-4 Norvège Norvège
Argentine Argentine 3-0 Algérie Algérie
Autriche Autriche 3-1 Jordanie Jordanie
Portugal Portugal 1-1 République Démocratique du Congo République Démocratique du Congo
Angleterre Angleterre 4-2 Croatie Croatie
Ghana Ghana 1-0 Panama Panama
Ouzbékistan Ouzbékistan 1-3 Colombie Colombie
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