Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/06: Mehssatou

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Mehssatou

L'intérêt est réel : l'un des premiers transferts de Marc Wilmots déjà de retour dans son ancien club ?

Nayel Mehssatou s'attendait sans doute à jouer plus pour sa première saison au Standard. Retrouvera-t-il du rythme en repartant à Courtrai. (Lire la suite)