Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 16/06: Burgess - Lamouchi

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Burgess - Lamouchi

Hervé Renard de retour : il prend les commandes d'une sélection en pleine Coupe du monde

Décision radicale prise dans le camp tunisien après la lourde défaite encaissée cette nuit face à la Suède (5-1). Sabri Lamouchi n'est plus à la tête des Aigles de Carthage et son successeur se tiendrait déjà prêt. (Lire la suite)

C'est officiel : Christian Burgess rejoint un autre club de Pro League

Capitaine de l'Union Saint-Gilloise jusqu'à la fin de la saison dernière, Christian Burgess ne change pas de championnat. Le défenseur anglais de 34 ans rejoint La Gantoise avec un contrat de deux ans max. (Lire la suite)