Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 19/06

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct !

OFFICIEL : le KRC Genk sécurise l'un de ses plus grands talents

Le KRC Genk a offert à Yassine Labidi son premier contrat professionnel. Le jeune meneur de jeu, arrivé en provenance du PSV Eindhoven, a impressionné au sein de l'académie et est désormais récompensé par un contrat de trois saisons. (Lire la suite)